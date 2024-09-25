Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 8 δισεκ. δολαρίων για Ουκρανία

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εκτιμώμενης αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε κατεπείγουσες διαπραγματεύσεις με το Κογκρέσο προκειμένου να εξασφαλίσει πως θα της επιτρεπόταν να αντλήσει έως και 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου – όταν ολοκληρώνεται το τρέχον οικονομικό έτος.

Ένα δεύτερο πακέτο που προορίζεται να ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη, αφορά βοήθεια ύψους 2,4 δισεκ. δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Πρωτοβουλία Παροχής Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας (Ukraine Security Assistance Initiative / USAI), το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία από εταιρείες, αντί να τα αντλήσει από αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.