Πρωτοβουλία Μερτς για το Ουκρανικό πριν από την Αλάσκα

Mε στόχο μια ειναία γραμμή Ευρώπης-HΠΑ για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, ο καγκελάριος Μερτς συγκαλεί τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της ΕΕ, τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, τον Ζελένσκι και τους Τραμπ-Bανς.Ανταπόκριση



Θα είναι μια κρίσιμη προπασκευαστικής και συντονιστικής φύσης τηλεδιάσκεψη με στόχο την ανίχνευση των κόκκινων γραμμών και των κοινών σημείων πλεύσης στον ευρωατλαντικό άξονα,48 ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκατην Παρασκευή για το Ουκρανικό.

Πηγή: Deutsche Welle

Είναι μια πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με βασικά αιτήματα το να μη μείνει η Ουκρανία έξω από τις συζητήσεις για το μέλλον της και να μην αποκλειστεί επίσης και η Ευρώπη. Η συζητήση αναμένεται να κινηθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες: την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο.Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Γερμανίας, αύριο Τετάρτη. Θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι ηγέτες με κομβικό τον ρόλο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Οι προβολείς πέφτουν βέβαια στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, o οποίος έχει προσκληθεί προσωπικά από τον Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με την Bild σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο η καλή επικοινωνία που έχουν αναπτύξει Τραμπ και Μερτς. Το παρών θα δώσει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.Βάντεφουλ: Καμία αλλαγή στα σύνορα διά της βίαςΗ γραμμή του Βερολίνου συνοψίζεται ως εξής: πρώτα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και έπειτα προετοιμασία για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ με ανάρτησή του μέσω Χ αναφέρει ότι «η βία δεν πρέπει να μετακινήσει σύνορα», απορρίπταντας εικασίες περί παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη.Πρέπει να ληφθεί πάντως σοβαρά υπόψιν το μήνυμα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι μια συζήτηση για τα ουκρανικά εδάφη που ελέγχονται ήδη από τη Ρωσία «δύσκολα θα μπορέσει να αποφευχθεί». Όπως μεταδίδουν και γερμανικά μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει ήδη θέσει το ζήτημα «ανταλλαγής εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες.Η Γερμανία, αν και δεν έχει προσκληθεί στην Αλάσκα, είναι η δεύτερη σημαντικότερη εταίρος της Ουκρανίας στο πεδίο της στρατιωτικής στήριξης του Κιέβου μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2023. Έχει δώσει μέχρι στιγμής στο Κίεβο ένα ευρύτατο φάσμα εξοπλισμών: από τεθωρακισμένα άρματα μάχης Leopard 1 και 2 μέχρι συστήματα αεράμυνας Patriot.H κυβέρνηση Μερτς ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιτρέψει την αποστολή όπλων μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να προβεί σε καμία άμεση, δημόσια αναφορά για τους πυραύλους Taurus. Επιπρόσθετα, έχει υπογράψει συμφωνία για συμπαραγωγή εξοπλιστικών συστημάτων με την Ουκρανία.Από τις 17 Απριλίου η λίστα με τα εξοπλιστικά συστήματα που στέλνει η Γερμανία στην Ουκρανία δεν έχει ανανενωθεί στην ιστοσελίδα του γερμανικού υπ. Άμυνας. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Σολτς, η κυβέρνηση Μερτςέχει αποφασίσει να μην δίνει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με την αποστολή εξοπλισμών στην Ουκρανία.

