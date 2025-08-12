Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για απευθείας πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

 Ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ωστόσο «αστείες» τις απαιτήσεις να εγκαταλείψει πλήρως η Τεχεράνη τον εμπλουτισμό ουρανίου

Ιράν

Το Ιράν θα μπορούσε να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δήλωσε την Τρίτη ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχαμαντρέζα Άρεφ, σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Ο Αρεφ πρόσθεσε ότι οι απαιτήσεις να εγκαταλείψει πλήρως η Τεχεράνη τον εμπλουτισμό ουρανίου είναι «ένα αστείο».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark