 Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για απευθείας πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα μπορούσε να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δήλωσε την Τρίτη ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας, Μοχαμαντρέζα Άρεφ, σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Ο Αρεφ πρόσθεσε ότι οι απαιτήσεις να εγκαταλείψει πλήρως η Τεχεράνη τον εμπλουτισμό ουρανίου είναι «ένα αστείο».



