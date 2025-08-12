Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Τρίτη, ότι χαιρετίζει την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ελπίζει να δει ουσιαστική πρόοδο προς μια κατάπαυση του πυρός στις επόμενες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Σε ανακοίνωσή της, η προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν επανέλαβε την προσφορά του να φιλοξενήσει συνάντηση κορυφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η δημιουργία ομάδων εργασίας για στρατιωτικά, ανθρωπιστικά και πολιτικά ζητήματα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια τέτοια συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι μια άδικη ειρήνη στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν θα διαρκέσει και θα οδηγήσει μόνο στο να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

«Μια εικονική και όχι γνήσια ειρήνη δεν θα διαρκέσει για πολύ και θα μόνο θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να καταλάβει ακόμη περισσότερα εδάφη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.



