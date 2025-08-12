Τραμπ κατά Πάουελ: Απειλεί με «μεγάλη αγωγή» για την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για μείωση των βασικών επιτοκίων, ενώ απείλησε ότι «θα επιτρέψει τη συνέχιση μιας μεγάλης αγωγής εις βάρος του», για τις ανακαινίσεις στα κτίρια της Fed.

«Ο Τζερόμ “Πάντα Αργά” Πάουελ πρέπει ΤΩΡΑ να μειώσει το επιτόκιο», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του ο Τραμπ. «Εξετάζω, όμως, το ενδεχόμενο να επιτρέψω να προχωρήσει μια μεγάλη αγωγή εναντίον του Πάουελ, εξαιτίας της φρικτής και κατάφωρα ανίκανης δουλειάς που έχει κάνει στη διαχείριση της κατασκευής των κτιρίων της Fed».



