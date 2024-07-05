Λογαριασμός
Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον πρωθυπουργό Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον Μάιο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο έκανε απόψε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Μάιο.

Ο Φίτσο, που αναρρώνει αφού τον πυροβόλησαν τέσσερις φορές από μικρή απόσταση στα μέσα Μαΐου, μίλησε σε μια εκδήλωση για την Ημέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που είναι δημόσια αργία στη Σλοβακία.

Ο Φίτσο, που επέστρεψε στην πρωθυπουργία μετά τη νίκη του στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, πυροβολήθηκε ενώ χαιρέτιζε τους υποστηρικτές του στην πόλη Χάντλοβα.

Χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει στο σπίτι του από τα τέλη Μαΐου.

Ο δράστης, ένας άνδρας 71 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα φόνου εκ προμελέτης και τρομοκρατική επίθεση.

Πηγή: skai.gr

