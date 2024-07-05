Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο έκανε απόψε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Μάιο.

🇸🇰 Histórico y pivotal discurso de Robert Fico en su vuelta a la vida pública con la celebración nacional de los Santos Cirilo y Metodio.



El rato que he escuchado hablando de "lo que nos hace eslovacos. Somos eslavos. Cirilo y Metodio inventaron el alfabeto eslavo" etc pic.twitter.com/fv4RxpWWya July 5, 2024

Ο Φίτσο, που αναρρώνει αφού τον πυροβόλησαν τέσσερις φορές από μικρή απόσταση στα μέσα Μαΐου, μίλησε σε μια εκδήλωση για την Ημέρα των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που είναι δημόσια αργία στη Σλοβακία.

Ο Φίτσο, που επέστρεψε στην πρωθυπουργία μετά τη νίκη του στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, πυροβολήθηκε ενώ χαιρέτιζε τους υποστηρικτές του στην πόλη Χάντλοβα.

Χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει στο σπίτι του από τα τέλη Μαΐου.

Ο δράστης, ένας άνδρας 71 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα φόνου εκ προμελέτης και τρομοκρατική επίθεση.

