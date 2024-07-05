Η Επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα παράδειγμα για το πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει αποτελεσματικά ως ναυτική δύναμη ασφάλειας.

Αυτό τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ, μιλώντας σήμερα, από το στρατηγείο της επιχείρησης στη Λάρισα, το οποίο επισκέφθηκε με τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια.

Έδωσε συγχαρητήρια για τη δουλειά που επιτελεί το προσωπικό στο στρατηγείο ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα επισήμανε ότι οι Χούθι εξαπολύουν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων θέτοντας σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα, το εμπόριο αλλά και την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως είπε ο κ. Μπορέλ τα εναλλακτικά δρομολόγια των πλοίων προσθέτουν από δέκα έως 14 ημέρες ταξίδι με συνέπεια «περισσότερα έξοδα, που σημαίνουν μεγαλύτερες τιμές, δηλαδή πληθωρισμός».

Και όπως πάντα, υπογράμμισε, αυτοί που πληρώνουν το ακριβότερο τίμημα «είναι οι πιο φτωχοί».

«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν ευθεία επίθεση στα συμφέροντά μας, στη ΕΕ αλλά και στη διεθνή σταθερότητα και ειρήνη καθώς και στις ζωές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη» ανέφερε ο κ. Μπορέλ.

«Για αυτό το λόγο ξεκινήσαμε την επιχείρηση» και έως τώρα, από τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο των «Ασπίδων» έχουν συνοδευτεί επιτυχώς 170 εμπορικά πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, επισήμανε ο κ. Μπορέλ, «έχουν καταστραφεί 19 drones και πύραυλοι των Χούθι».

Τόνισε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι αυστηρά αμυντικού χαρακτήρα και ότι δεν πραγματοποιούνται επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι στη ξηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

