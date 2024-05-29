Η ανάρρωση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρες, θα είναι «υπερβολικά μακρά», ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ, την ώρα που το νοσοκομείο χαρακτήριζε την κατάστασή του «ικανοποιητική».

Ο Φίτσο δέχτηκε επίθεση από έναν ένοπλο, στις 15 Μαΐου, ενώ χαιρετούσε τους υποστηρικτές του, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Χάντλοβα, μια πόλη της κεντρικής Σλοβακίας. Υποβλήθηκε αμέσως σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, σε νοσοκομείο της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου παραμένει για νοσηλεία.

«Η ανάρρωση του πρωθυπουργού είναι επιτέλους σε καλό δρόμο», είπε ο Κάλινακ, σημειώνοντας ότι «θα είναι υπερβολικά μακρά, επειδή τα τραύματά του είναι πολύ σοβαρά».

Ο Φίτσο είναι πλέον σε θέση να δέχεται τροφή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των συμβούλων του πρωθυπουργού, τον Έρικ Κάλινακ, που ήταν παρών στην επίθεση, «για λίγα χιλιοστά» οι σφαίρες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει τον Φίτσο στον θάνατο. «Το λεπτό έντερο χτυπήθηκε με τέτοιο τρόπο που υπέστη διάτρηση σε πέντε σημεία, όμως οι γιατροί έκαναν θαύματα», ανέφερε, σύμφωνα με τον ιστότοπο postoj.sk. «Αν είχε χτυπηθεί κάποιο όργανο ζωτικής σημασίας, θα ήταν μοιραίο», πρόσθεσε.

Το νοσοκομείο από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι η θεραπεία του πρωθυπουργού συνεχίζεται όπως ήταν προγραμματισμένη και η κατάσταση της υγείας του είναι ικανοποιητική.

Ο δράστης της επίθεσης, ο 71χρονος Γιουράι Τσίντουλα, συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

