Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν σήμερα Παρασκευή από έναν δικαστή να τερματιστεί εν μέρει την ποινική υπόθεση που αφορά την ιδιοποίηση απόρρητων εγγράφων εκ μέρους του, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αυτήν την εβδομάδα ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ χαίρουν ευρείας ασυλίας για τις πράξεις που εκτελούν με την επίσημη ιδιότητά τους.

Ο Τραμπ, που επιδιώκει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του Νοεμβρίου, υποστηρίζει ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορά την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, ενισχύει και τον ισχυρισμό του ότι έχει ασυλία για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων που κρατούσε στην έπαυλή του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

Η παύση είναι αναγκαία «ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες για τον θεσμό της προεδρίας που προκύπτουν από την αντισυνταγματική έρευνα και δίωξη» αναφέρουν οι δικηγόροι του Τραμπ στα δικαστικά έγγραφα που υπέβαλαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

