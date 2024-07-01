Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο θα εμφανιστεί σύντομα δημόσια, και σταδιακά θα αρχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του αρχηγού της κυβέρνησης, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Ρόμπερτ Κάλινακ.

«Ο πρωθυπουργός πλησιάζει στο σημείο που θα είναι πλήρως σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας σύμφωνα με την ιστοσελίδα pravda.sk.

Ο Καλινάκ επισήμανε ότι «θα αισθάνεται πάντα τις επιπτώσεις των τραυματισμών του» σύμφωνα με το TASS.

Η απόπειρα δολοφονίας του Φίκο έγινε στις 15 Μαΐου στην πόλη Γκάντλοβα στη δυτική Σλοβακία. Ο πρωθυπουργός υπέστη πολλά τραύματα από πυροβολισμό και έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις. Ο δράστης, ο 71χρονος συγγραφέας Juraj Cintula, συνελήφθη. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας για πολιτικούς λόγους.

Ο Φίτσο διετέλεσε πρωθυπουργός της Σλοβακίας από το 2006 έως το 2010 και από το 2012 έως το 2018. Έγινε ξανά επικεφαλής της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2023. Ο Φίτσο διαφωνεί με την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ουκρανίας και δεν υποστηρίζει τις παραδόσεις όπλων στον ουκρανικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

