Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόταση μομφής ακροδεξιών ευρωβουλευτών στις 10 Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Πρόκειται για πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στο δικαίωμα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ήταν το σχόλιο της Πάολα Πινό, εκπροσώπου Τύπου της Κομισιόν, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την πρόταση δυσπιστίας.

Η Πινιο περιορίστηκε σε σύντομες δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι «η κ. φον ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση» της πρότασης μομφής, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Ερωτηθείσα για την παρουσία του Σώματος των Επιτρόπων στη διαδικασία, η ίδια απάντησε πως «το Σώμα των Επιτρόπων θα είναι στο Στρασβούργο, όπως συνηθίζει, για να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, στον βαθμό που υπάρχουν σημεία στην ημερήσια διάταξη που αφορούν τη δική του συμμετοχή».

Ο Ρουμανός ευρωβουλευτής της ακροδεξιάς Γκεόργκε Πιπερέα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής, καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τα σύντομα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων.

Ο Πιπερέα κατηγορεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «ανάμιξη» στις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

