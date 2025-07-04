Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο άνδρας που συνελήφθη για τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι κοντά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Τάμπερε - στην οποία τραυματίστηκαν σοβαρα τέσσερις άνθρωποι - δεν είχε ρατσιστικά ή πολιτικά κίνητρα και ότι επιτέθηκε τυχαία σε ανθρώπους.

Η αστυνομία σημείωσε ότι ο ύποπτος είναι ένας 23χρονος Φινλανδός με ποινικό μητρώο, κυρίως για επίθεση με μαχαίρι σε έναν άνθρωπο το 2023 και για τρεις διακεκριμένες κλοπές με τη χρήση μαχαιριού το 2020.

«Δηλώνει ότι δεν είχε κανένα απολύτως ρατσιστικό ή τρομοκρατικό κίνητρο σε αυτήν την υπόθεση. Δεν γνώριζε εκ των προτέρων τα θύματα αυτά, ούτε θυμάται ποιον μαχαίρωσε», δήλωσε ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας Σάκαρι Τουόμινεν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τέτοια πράξη, ο δράστης είπε ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι εχθροί. Όλοι τον παρακολουθούν. Οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Όλοι ανήκουν στην ίδια διαβολική μάζα που είναι εναντίον του», πρόσθεσε ο Τουόμινεν.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα. Τρία από τα θύματα είναι γυναίκες, ηλικίας 40, 52 και 35 ετών αντίστοιχα, ενώ το τέταρτο θύμα είναι ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ξεκίνησε έρευνα εναντίον του για «τέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονίας», σημειώνοντας ωστόσο ότι το κατηγορητήριο μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η αστυνομία ζήτησε να τεθεί ο ύποπτος υπό προσωρινή κράτηση μέχρι να παρουσιαστεί σε δικαστή τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

