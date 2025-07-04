Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη μια γαλλο-βρετανική Συνόδο Κορυφής του «συνασπισμός των προθύμων» για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ελιζέ, ορισμένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συμμετέχει τηλεφωνικώς από τη Ρώμη, όπου και θα λάβει μέρος σε ένα συνέδριο αφιερωμένο στην υποστήριξη του Κιέβου.

«Θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής του συνασπισμού των προθύμων, με επικεφαλής τον [Γάλλο] πρόεδρο και τον [Βρετανό] πρωθυπουργό... Στην ημερήσια διάταξη, θα εξεταστεί το πώς θα διατηρηθεί η Ουκρανία σε θέση να πολεμήσει, πώς θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία και πώς θα συνεχιστεί η εργασία για τα επόμενα βήματα», δήλωσε ο αξιωματούχος, του οποίου η ανωνυμία διατηρήθηκε για λόγους πρωτοκόλλου.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποιοι ηγέτες του συνασπισμού, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από τριάντα έθνη, θα ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες από το αρχηγείο του Νόρθγουντ, όπου στεγάζεται η Συμμαχική Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Ο συνασπισμός των προθύμων τον οποίο ηγούνται Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργήθηκε για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην καταφέρνει να εμπλέξει τη Μόσχα σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, η συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων έχει στραφεί στις ανάγκες της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της, χτυπώντας το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο σταμάτησε τις αποστολές των πυραύλων αεράμυνας που είχε υποσχεθεί στην Ουκρανία λόγω ανησυχιών ότι τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ έχουν μειωθεί πολύ. Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το πάγωμα αυτό ενθαρρύνει τη Ρωσία να εντείνει τα χτυπήματά της.

