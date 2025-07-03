Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόταση μομφής ακροδεξιών ευρωβουλευτών στις 10 Ιουλίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σχεδόν μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας.

Οι επικεφαλής του Κοινοβουλίου διαπίστωσαν το βράδυ της Τετάρτης ότι η πρόταση είχε λάβει τον ελάχιστο αριθμό των 72 υπογραφών που απαιτούνται για να εξεταστεί στο Κοινοβούλιο και όρισαν το χρονοδιάγραμμα.

Ο Ρουμανός ευρωβουλευτής της ακροδεξιάς Γκεόργκε Πιπερέα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής, καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τα σύντομα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων.

Η υπόθεση προκάλεσε καταγγελίες από διάφορες οργανώσεις και προσωπικότητες που αντιτίθενται στα εμβόλια, καθώς και από την εφημερίδα New York Times, η οποία προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα.

Ο Πιπερέα κατηγορεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «ανάμιξη» στις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την προσεχή Δευτέρα αυτήν την πρόταση στο Στρασβούργο και στη συνέχεια θα αποφασίσουν κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

