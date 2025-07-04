Τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τη Χαμάς να απαντήσει στην «τελική του πρόταση» για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
Υγειονομικοί στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει την πρόταση του Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός.
Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, μια θέση που η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να συζητήσει, σημειώνει το Reuters.
