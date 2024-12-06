Οι Σύροι αντάρτες έφτασαν στα όρια της πόλης Χομς και έκαναν μια τελευταία έκκληση στις συριακές δυνάμεις να αυτομολήσουν, όπως ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ο διοικητής των ανταρτών της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), Χασάν Αμπντούλ Γκάνι, προειδοποίησε νωρίτερα τον στρατό και τον υπουργό Άμυνας της Συρίας ότι οι μαχητές του κατευθύνονται προς τη Δαμασκό.

«Κατευθυνόμαστε προς τη Δαμασκό», λέει ο επικεφαλής της τζιχαντιστικής ομάδας σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X.

«Πραγματικά προειδοποιούμε τους υπόλοιπους στρατιώτες του καθεστώτος και τον υπουργό Άμυνας ότι ερχόμαστε για εσάς», προσθέτει.

Οι αντάρτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Χομς, η κατάληψη της οποίας θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωση του καθεστώς Άσαντ.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρωσικά και συριακά πλήγματα σκότωσαν σήμερα 20 αμάχους, εκ των οποίων πέντε παιδιά, κοντά στη Χομς.

«Τα ρωσικά και συριακά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του συριακού πυροβολικού σε αρκετά χωριά κοντά στην πόλη Χομς σκότωσαν 20 αμάχους, εκ των οποίων πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας», δήλωσε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

Η Χομς, η οποία απέχει μόνο δύο ώρες από τη Δαμασκό, είναι τώρα η μόνη μεγάλη πόλη υπό τον έλεγχο του Άσαντ στον δρόμο που συνδέει τις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στη βόρεια Συρία με την πρωτεύουσα, τη Δαμασκό. Ο έλεγχος της πόλης των περίπου 800.000 κατοίκων θα απομονώσει το καθεστώς από την παράκτια περιοχή των Αλαουιτών, που αποτελεί προπύργιο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και το κλειδί για την εξουσία του αλλά και από τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στις ακτές της Μεσογείου.

Η μάχη για τη Χομς θα αποτελέσει επίσης ένα κρίσιμο τεστ για το εάν η Ρωσία ή το Ιράν είναι πρόθυμες και ικανές να παρέμβουν για να στηρίξουν την άμυνα του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που καταρρέει. Η κατάληψη της Χομς θα κόψει τους δρόμους εφοδιασμού μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας, που αποτελούν σημαντικά κανάλια για τη Χεζμπολάχ και τους Ιρανούς υποστηρικτές της.

Εάν ούτε το Ιράν ούτε η Χεζμπολάχ μπορούν να το αποτρέψουν αυτό, αυτό δείχνει ότι είναι αδύναμοι και ότι δεν έχουν την ικανότητα να αποτρέψουν αυτό που αποτελεί πραγματική απειλή για τα στρατηγικά τους συμφέροντα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι Κούρδοι της Συρίας κατέλαβαν την πόλη Ντέιρ Εζόρ

Μια συμμαχία ανταρτών που στηρίζονται από τις ΗΠΑ, με επικεφαλής Κούρδους της Συρίας, κατέλαβε τη μεγαλύτερη πόλη στα ανατολικά της χώρας, το κύριο συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ, θέτοντας εκ των πραγμάτων υπό τον έλεγχό της την ανατολική συριακή έρημο, με δύο αιφνιδιαστικές κινήσεις.

Δύο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας που εδρεύουν στην ανατολική Συρία ανέφεραν ότι σήμερα το απόγευμα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) είχαν καταλάβει την πόλη Ντέιρ Εζόρ. Είναι η τρίτη πόλη που χάνει το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο Όμαρ Άμπου Λάιλα, ακτιβιστής της ενημερωτικής πλατφόρμας Deir Ezzor 24, που έχει επαφές στην πόλη, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Ιρακινοί μαχητές αποχώρησαν από την Ντέιρ Εζόρ. Λίγο αργότερα, οι SDF μπήκαν στην πόλη, από την κοντινή μεθοριακή διάβαση Άλμπου Καμάλ, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού.

Η Ντέιρ Εζόρ έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το 2011. Πρώτα την κατέλαβαν οι αντάρτες και στη συνέχεια, το 2014, το Ισλαμικό Κράτος. Ο συριακός στρατός, με τη στήριξη ιρακινών πολιτοφυλακών, υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη, την ανακατέλαβε το 2017 και την κράτησε μέχρι και σήμερα.

Η προέλαση των SDF σημειώθηκε ενώ οι Σύροι αντάρτες με επικεφαλής την ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, κινούνταν ταχύτατα προς την πόλη Χομς, αφού κατέλαβαν μέσα σε μία εβδομάδα το Χαλέπι και τη Χάμα.

Ο επικεφαλής των SDF Μαζλούμ Άμπντι είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Χασάκα, ότι οι δυνάμεις του έχουν «διαύλους επικοινωνίας με τη HTS», ιδίως για να προστατεύσουν τους Κούρδους που ζουν στο Χαλέπι. Σημείωσε ότι οι SDF δεν έχουν συγκρουστεί με την HTS αλλά θα αμυνθούν αν δεχτούν επίθεση. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σε επαφή τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία για να προστατεύσουν τις περιοχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Άμπντι, οι δυνάμεις του οποίου έχουν συγκρουστεί με το παρελθόν τόσο με τον συριακό στρατό όσο και με τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη Ιρακινούς μαχητές, είπε ότι εξεπλάγη όταν είδε τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταρρέσουν τόσο γρήγορα, μπροστά στην επίθεση των ανταρτών.

Η Ιορδανία κλείνει τα σύνορα με τη Συρία

Στον απόηχο των εξελίξεων η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα με τη Συρία καθώς Σύροι ντόπιοι μαχητές και πρώην αντάρτες κατέλαβαν μια από τις κύριες βάσεις του στρατού στην επαρχία Νταραά, γνωστή ως Liwa 52, κοντά στην πόλη Χεράκ καθώς οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν στα νότια σύνορα της χώρας με την Ιορδανία, ανέφερε το Reuters.

Κατέλαβαν επίσης τμήματα της συνοριακής διέλευσης Νασίμπ με την Ιορδανία κοντά στο τελωνειακό τμήμα όπου είχαν εγκλωβιστεί δεκάδες τρέιλερ και επιβατικά αυτοκίνητα, πρόσθεσαν πηγές.

Συγκρούσεις πολιτοφυλακών Δρούζων και δυνάμεων ασφαλείας στη Σουέιντα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ πολιτοφυλακών Δρούζων και δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα στη νότια Συρία, δήλωσαν δύο μάρτυρες και ένας τοπικός ακτιβιστής.

Είπαν ότι αντικυβερνητικοί μαχητές πήραν επίσης τον έλεγχο του κεντρικού αστυνομικού τμήματος και της μεγαλύτερης φυλακής της πόλης, λίγες ώρες αφότου εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε κεντρική πλατεία ζητώντας την πτώση από την εξουσία του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Οι άνθρωποι βλέπουν αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Συρία ως απελευθέρωση της Συρίας και μια ευκαιρία να ρίξουν το καθεστώς», δήλωσε στο Reuters ο ακτιβιστής Ράιαν Μαρούφ, συντάκτης του Suwayda 24, ενός ιστότοπου που καλύπτει τις ειδήσεις της επαρχίας.

Σύροι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο κυβερνήτης της Σουέιντα, εγκατέλειψαν σήμερα κυβερνητικά κέντρα και κτίρια στην πόλη αυτή της νότιας Συρίας.

«Ο κυβερνήτης της Σουέιντα, οι αρχηγοί της αστυνομίας και της φυλακής, καθώς και ο τοπικός αρχηγός του (κυβερνώντος) κόμματος Μπάαθ εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στη Σουέιντα, καθώς τοπικοί μαχητές πήραν τον έλεγχο ορισμένων σημείων διέλευσης στην επαρχία», διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Το μέσο ενημέρωσης Suwayda24 δημοσίευσε φωτογραφίες του προσωπικού που εγκαταλείπει την έδρα της αστυνομίας και άλλες που δείχνουν μαχητές να καταστρέφουν μια φωτογραφία του προέδρου Μπασάρ αλ- Άσαντ.

