Ρωσικά και συριακά πλήγματα σκότωσαν σήμερα 20 αμάχους, εκ των οποίων πέντε παιδιά, κοντά στη Χομς, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ώρα που οι αντάρτες προσπαθούν να προελάσουν προς την τρίτη αυτή πόλη της Συρίας.

«Τα ρωσικά και συριακά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του συριακού πυροβολικού σε αρκετά χωριά κοντά στην πόλη Χομς σκότωσαν 20 αμάχους, εκ των οποίων πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας», δήλωσε ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.