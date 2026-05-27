Ένας 24χρονος Κούρδος πρόσφυγας από τη Συρία, ο οποίος δικάζεται κατηγορούμενος για μια φονική επίθεση με μαχαίρι στην αυστριακή πόλη Φίλαχ, είπε στο δικαστήριο πως θα σκότωνε ξανά εάν μπορούσε, μετέδωσαν δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τη δίκη.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί, συνελήφθη αμέσως, αφού σκότωσε ένα 14χρονο αγόρι και τραυμάτισε άλλους πέντε ανθρώπους στην πόλη Φίλαχ, στο νότιο τμήμα της Αυστρίας, με έναν σουγιά, πέρυσι τον Φεβρουάριο. Ομολόγησε πως διέπραξε την επίθεση έχοντας ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η εισαγγελία είπε στο δικαστήριο της πόλης Κλάγκενφουρτ πως ο νεαρός άνδρας «ριζοσπαστικοποιήθηκε αστραπιαία» στο TikTok, αιφνιδιάζοντας ακόμα και τον ίδιο του τον αδελφό, αναφέρουν αυστριακά ΜΜΕ.

Ερωτηθείς από τον δικαστή με τη βοήθεια ενός διερμηνέα εάν θα διέπραττε ξανά το έγκλημα εφόσον του δινόταν η ευκαιρία, ο κατηγορούμενος έγνεψε καταφατικά, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστρίας ORF και το πρακτορείο ειδήσεων ΑPA.

Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εγκλήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατία και βρίσκεται αντιμέτωπος, εφόσον καταδικαστεί, με την ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος δεν είπε πολλά κατά την έναρξη της δίκης του, όπου έκτακτα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ, ενώ απαγορεύτηκε σε δημοσιογράφους να έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέσα στο δικαστήριο.

Ήταν η δεύτερη φονική ισλαμιστική επίθεση στην Αυστρία, αφού ένας ένοπλος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 22 προτού η αστυνομία τον πυροβολήσει και σκοτώσει στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2020. Η δίκη στο Φίλαχ, που αναμένεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη, συμπίπτει με εκείνη ενός 21χρονου που κατηγορείται πως σχεδίαζε ισλαμιστική επίθεση σε μια συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Ο κατηγορούμενος σε αυτήν τη δίκη, ο Μπεράν Α., δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες που σχετίζονται με αυτήν την απόπειρα. Μια απόφαση σε αυτήν την υπόθεση αναμένεται επίσης την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.