Συρία: Αξιωματούχοι και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας εγκαταλείπουν τις διοικητικές υπηρεσίες στη Σουέιντα

Σύροι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο κυβερνήτης της Σουέιντα, εγκατέλειψαν σήμερα κυβερνητικά κέντρα και κτίρια στην πόλη αυτή της νότιας Συρίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ο κυβερνήτης της Σουέιντα, οι αρχηγοί της αστυνομίας και της φυλακής, καθώς και ο τοπικός αρχηγός του (κυβερνώντος) κόμματος Μπάαθ εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στη Σουέιντα, καθώς τοπικοί μαχητές πήραν τον έλεγχο ορισμένων σημείων διέλευσης στην επαρχία», διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Το μέσο ενημέρωσης Suwayda24 δημοσίευσε φωτογραφίες του προσωπικού που εγκαταλείπει την έδρα της αστυνομίας και άλλες που δείχνουν μαχητές να καταστρέφουν μια φωτογραφία του προέδρου Μπασάρ αλ- Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

