Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια: 1 τραυματίας και 3 προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, (27 Μαΐου 2026), σε κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων 274, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη, πακιστανικής καταγωγής.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 18:30, όταν άγνωστος εισέβαλε στην επιχείρηση. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο δράστης άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη στα πόδια, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα, στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα για να διαφύγουν.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται.

Μετά από κινητοποίηση και αναζητήσεις αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το ύποπτο όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το όχημα κατέληξε σε μπάρα και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία. Στη συνέχεια οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους πιάσουν και να προχωρήσουν στην προσαγωγή τριών ατόμων, αλβανικής καταγωγής, ενώ αναζητείται ένας τέταρτος.

Πηγή: skai.gr

