Ο Μπράιαν Ράγιο Γκαρζόν ήταν σε απόγνωση. Κρατούμενος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), βρισκόταν στην τέταρτη ημέρα απομόνωσης σε φυλακή του Μιζούρι, παλεύοντας με πυρετό και ρίγη λόγω COVID-19.

Σύμφωνα με αρχεία, το αίτημά του για ψυχιατρική υποστήριξη είχε αναβληθεί, ενώ το προσωπικό του είχε απαγορεύσει να κάνει τη νυχτερινή τηλεφωνική κλήση στη μητέρα του, ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας.

Σε χειρόγραφες σημειώσεις προς τους δεσμοφύλακες ζητούσε επίμονα να του επιτρέψουν να της μιλήσει. «Νιώθω στην καρδιά μου ότι ανησυχεί πολύ για μένα», έγραψε στα ισπανικά. Ένας φύλακας πήρε το σημείωμα και απομακρύνθηκε. Μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής, ο Ράγιο βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του. Η νεκροψία κατέληξε ότι αυτοκτόνησε.

Ο θάνατός του, τον Απρίλιο του 2025, ήταν η πρώτη αυτοκτονία σε ένα κύμα θανάτων μεταξύ κρατουμένων της ICE που έχει προκαλέσει συναγερμό σε ειδικούς δημόσιας υγείας και σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Όπως επισημαίνουν, ο πρωτοφανής αριθμός αυτοκτονιών δείχνει σοβαρές αποτυχίες στην εποπτεία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που κρατούνται στο πλαίσιο της επιθετικής πολιτικής απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Έρευνα του Associated Press διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 10 κρατούμενοι - όλοι άνδρες - έχουν πεθάνει από αυτοκτονία από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Ο ρυθμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση του πληθυσμού των κρατουμένων, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της ICE, εκθέσεων νεκροψίας, πορισμάτων ιατροδικαστών και αστυνομικών αρχείων.

Από τον Οκτώβριο, επτά θάνατοι έχουν επισήμως χαρακτηριστεί αυτοκτονίες, ήδη ο υψηλότερος αριθμός σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος στην ιστορία της υπηρεσίας. Συνήθως, η ICE κατέγραφε μία ή καμία αυτοκτονία ετησίως.

«Κάτι πηγαίνει βαθιά λάθος από άποψη δημόσιας και ψυχικής υγείας», δήλωσε ο δρ. Σαντζέι Μπάσου, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και συν-συγγραφέας μελέτης που καταγράφει την αύξηση θανάτων και αυτοκτονιών μεταξύ κρατουμένων της ICE. «Πρόκειται για μία απότομη και ανησυχητική αύξηση».

Οι εννέα από τους δέκα νεκρούς ήταν ισπανόφωνοι άνδρες που είχαν φτάσει στις ΗΠΑ από τέσσερις διαφορετικές χώρες, ενώ ένας ήταν Κινέζος υπήκοος. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 32 έτη. Παρότι ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει όσους αντιμετωπίζουν απέλαση ως «τους χειρότερους των χειρότερων», οι επτά από τους δέκα δεν είχαν ιστορικό βίαιων εγκλημάτων στις ΗΠΑ.

Οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα πέμπτο των 51 θανάτων υπό κράτηση της ICE από τον Ιανουάριο του 2025. Η πλειονότητα των θανάτων αποδόθηκε σε φυσικά αίτια, ωστόσο ειδικοί υποστηρίζουν ότι πολλοί θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με έγκαιρη ιατρική φροντίδα.

Η υπηρεσιακή βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι αυτοκτονίες σε εγκαταστάσεις της ICE παραμένουν «εξαιρετικά σπάνιες».

Σύμφωνα με την ίδια, το προσωπικό ακολουθεί πρωτόκολλα προστασίας για κρατούμενους που εμφανίζουν σημάδια αυτοτραυματισμού και η ICE απαιτεί ετήσια εκπαίδευση πρόληψης αυτοκτονιών. Υποστήριξε επίσης ότι οι κρατούμενοι λαμβάνουν πλήρη ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα.

Αντιδρώντας στην έρευνα του AP, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έγραψε την Τετάρτη σε ανάρτησή του στο X ότι το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τον θάνατο του Ράγιο και ότι η αμερικανική κυβέρνηση οφείλει «να αναλογιστεί πώς η μεταναστευτική της πολιτική σκοτώνει Αμερικανούς και Λατινοαμερικανούς».

Πηγή: skai.gr

