Το Ιράν αυξάνει δραματικά την ποσότητα του εμπλουτισμένου ουρανίου σε καθαρότητα από 60% κοντά στο 90% και συνεπώς κοντά στα επίπεδα που είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, δήλωσε ο Ράφαελ Γκρόσι σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η κίνηση είναι βέβαιο ότι θα εντείνει τις ανησυχίες στις δυτικές πρωτεύουσες που ήδη υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δικαιολογία για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε αυτό το επίπεδο από το Ιράν καθώς καμία άλλη χώρα δεν έχει προχωρήσει τόσο που δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα, κάτι που το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει.

Το Ιράν έχει ήδη αρκετό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου καθαρότητας έως και 60%, ποσότητα ικανή για την ανάπτυξη τεσσάρων πυρηνικών θεωρητικά εάν το εμπλουτίσει περαιτέρω, σύμφωνα με το όριο Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Παράλληλα, έχει αρκετό απόθεμα σε χαμηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού.

"Σήμερα ο οργανισμός ανακοινώνει ότι η παραγωγική ικανότητα αυξάνεται δραματικά του αποθέματος 60% καθαρότητας", δήλωσε ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ, Ράφαελ Γκρόσι στο περιθώριο της διάσκεψης ασφαλείας Manama Dialogue στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται να αυξηθεί σε «επτά, οκτώ φορές παραπάνω, ίσως, ή και περισσότερο» από το προηγούμενο ποσοστό των 5-7 κιλών το μήνα.

Η κλιμάκωση έρχεται μόλις μια εβδομάδα αφότου Ευρωπαίοι και Ιρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν μικρή πρόοδο στις συναντήσεις για το εάν θα αναβιώσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πριν επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η Τεχεράνη εξοργίστηκε από ένα ψήφισμα που υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, το οποίο επέκρινε το Ιράν για κακή συνεργασία με την οργανισμό για τα πυρηνικά του ΟΗΕ.

Ο Τραμπ, ο οποίος μετά την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και των παγκόσμιων δυνάμεων ακολούθησε πολιτική της «μέγιστης πίεσης», προσπαθώντας να καταστρέψει την οικονομία του Ιράν, στελεχώνει τη νέα κυβέρνησή του με πρόσωπα που θεωρούνται «γεράκια» σε ό,τι αφορά το Ιράν.

Η αποκάλυψη της Παρασκευής αποτελεί επίσης οπισθοδρόμηση για τον Γκρόσι, καθώς είπε μετά από ένα ταξίδι στο Ιράν τον Νοέμβριο ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί το "αίτημά" του να περιορίσει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο έως και 60% καθαρότητας για να αμβλύνει τις διπλωματικές εντάσεις, αποκαλώντας το "ένα σημαντικό βήμα" προς τη σωστή κατεύθυνση».

Διπλωμάτες εκείνη την εποχή ανέφεραν, ωστόσο, ότι το ιράν συμφώνησε υπό τον όρο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των 35 χωρών του ΔΟΑΕ δεν θα εγκρίνει ψήφισμα κατά της Τεχεράνης λόγω της ανεπαρκούς συνεργασίας της με τον οργανισμό, κάτι που στη συνέχεια έκανε το Συμβούλιο.

«Δεν έχουμε καμία διπλωματική διαδικασία σε εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή σε πιο σταθερή εξίσωση σε ό,τι αφορά το Ιράν», είπε ο Γκρόσι. «Αυτό είναι λυπηρό».

Ο επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών της Γαλλίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν ήταν αναμφίβολα μία από τις επερχόμενες απειλές, αν όχι η πιο κρίσιμη τους επόμενους μήνες.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.



