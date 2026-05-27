Με σκληρή απάντηση, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος.

Ειδικότερα, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας σε δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρουν ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».



«Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» σημειώνουν.

Οι ίδιες [πηγές διαμηνύουν ότι «οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».



Πηγή: skai.gr

