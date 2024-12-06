Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Συρία καθώς οι αντάρτες βρίσκονται κοντά στην πόλη Χομς η κατάληψη της οποίας θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωση του καθεστώς Άσαντ, με τον διοικητή των ανταρτών Χασάν Αμπντούλ Γκάνι να προτρέπει τον συριακό στρατό να αποχωρήσει, καλώντας τους ανώτερους στρατιωτικούς να αυτομολήσουν, σε δήλωση που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Η δυναμική στη Συρία κατά του προέδρου Άσαντ φαίνεται να αυξάνεται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεσηκώνονται αρκετές περιοχές από όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις είτε έχουν οπισθοχωρήσει για να ενισχύσουν την άμυνα στον δρόμο προς τη Δαμασκό είτε η αντίστασή τους είναι αδύναμη.

Παράλληλα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, οι Κούρδοι αντάρτες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έθεσαν υπό τον έλεγχό της την ανατολική πόλη Ντέιρ αλ-Ζορ και το συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ Αλ Μπουκαμάλ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και οι ιρακινοί μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν είχαν αποσυρθεί από την Ντέιρ αλ-Ζορ πριν από την εισβολή των Κούρδων ανταρτών.

Η Ντέιρ Εζόρ έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το 2011. Πρώτα την κατέλαβαν οι αντάρτες και στη συνέχεια, το 2014, το Ισλαμικό Κράτος. Ο συριακός στρατός, με τη στήριξη ιρακινών πολιτοφυλακών, υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη, την ανακατέλαβε το 2017 και την κράτησε μέχρι και σήμερα.

Η προέλαση των SDF σημειώθηκε ενώ οι Σύροι αντάρτες με επικεφαλής την ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, κινούνταν ταχύτατα προς την πόλη Χομς, αφού κατέλαβαν μέσα σε μία εβδομάδα το Χαλέπι και τη Χάμα.

Ο επικεφαλής των SDF Μαζλούμ Άμπντι είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Χασάκα, ότι οι δυνάμεις του έχουν «διαύλους επικοινωνίας με τη HTS», ιδίως για να προστατεύσουν τους Κούρδους που ζουν στο Χαλέπι. Σημείωσε ότι οι SDF δεν έχουν συγκρουστεί με την HTS αλλά θα αμυνθούν αν δεχτούν επίθεση. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σε επαφή τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία για να προστατεύσουν τις περιοχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Άμπντι, οι δυνάμεις του οποίου έχουν συγκρουστεί με το παρελθόν τόσο με τον συριακό στρατό όσο και με τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη Ιρακινούς μαχητές, είπε ότι εξεπλάγη όταν είδε τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταρρέσουν τόσο γρήγορα, μπροστά στην επίθεση των ανταρτών.

Η Χομς, η οποία απέχει μόνο δύο ώρες από τη Δαμασκό, είναι τώρα η μόνη μεγάλη πόλη υπό τον έλεγχο του Άσαντ στον δρόμο που συνδέει τις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στη βόρεια Συρία με την πρωτεύουσα, τη Δαμασκό. Ο έλεγχος της πόλης των περίπου 800.000 κατοίκων θα απομονώσει το καθεστώς από την παράκτια περιοχή των Αλαουιτών, που αποτελεί προπύργιο του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και το κλειδί για την εξουσία του αλλά και από τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στις ακτές της Μεσογείου.

Η μάχη για τη Χομς θα αποτελέσει επίσης ένα κρίσιμο τεστ για το εάν η Ρωσία ή το Ιράν είναι πρόθυμες και ικανές να παρέμβουν για να στηρίξουν την άμυνα του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ που καταρρέει. Η κατάληψη της Χομς θα κόψει τους δρόμους εφοδιασμού μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας, που αποτελούν σημαντικά κανάλια για τη Χεζμπολάχ και τους Ιρανούς υποστηρικτές της.

Εάν ούτε το Ιράν ούτε η Χεζμπολάχ μπορούν να το αποτρέψουν αυτό, αυτό δείχνει ότι είναι αδύναμοι και ότι δεν έχουν την ικανότητα να αποτρέψουν αυτό που αποτελεί πραγματική απειλή για τα στρατηγικά τους συμφέροντα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Στον απόηχο των εξελίξεων η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα με τη Συρία καθώς Σύροι ντόπιοι μαχητές και πρώην αντάρτες κατέλαβαν μια από τις κύριες βάσεις του στρατού στην επαρχία Νταραά, γνωστή ως Liwa 52, κοντά στην πόλη Χεράκ καθώς οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν στα νότια σύνορα της χώρας με την Ιορδανία, ανέφερε το Reuters.

Κατέλαβαν επίσης τμήματα της συνοριακής διέλευσης Νασίμπ με την Ιορδανία κοντά στο τελωνειακό τμήμα όπου είχαν εγκλωβιστεί δεκάδες τρέιλερ και επιβατικά αυτοκίνητα, πρόσθεσαν πηγές.

Πηγή: skai.gr

