Συρία: Τεταμένο το κλίμα στη Δαμασκό - Για ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και φόβου κάνουν λόγο οι κάτοικοι

Το κλίμα στη Δαμασκό είναι εξαιρετικά τεταμένο, καθώς οι αντάρτες προελαύνουν, σύμφωνα με το BBC. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και φόβου, με πολλούς να σπεύδουν να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης καθώς οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη.

«Αγόρασα σήμερα ένα γκαζάκι αερίου για 1,2 εκατ. συριακές λίρες (72 βρετανικές λίρες)», ανέφερε ένας κάτοικος. «Χθες, κόστιζε μόλις 160.000 λίρες. Τώρα μαθαίνω ότι δεν είναι καν εύκολο να το βρει κανείς πια».

Ο Eyad, ένας άλλος κάτοικος, περιέγραψε επίσης την αγωνία του: «Η ένταση είναι παντού. Ξαφνικά είναι πραγματική για όλους. Ακόμα και το πακέτο των τσιγάρων μου αυξάνεται κάθε φορά που το αγοράζω από χθες - αυξήθηκε τρεις φορές μέσα σε 24 ώρες».

Ο Ali, ένας 27χρονος φοιτητής μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού, μίλησε για τις προκλήσεις: «Είχαμε και στο παρελθόν τα προβλήματά μας εδώ - έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, έλλειψη καυσίμων αλλά αυτό είναι καλύτερα από το να έχουμε έναν διορισμένο τρομοκράτη να κυβερνά την πόλη μας. Αισθάνομαι άγχος, σίγουρα, αλλά τι μπορώ να κάνω;»

Ο Σάντι προτίμησε να μείνει στο σπίτι του στη Δαμασκό για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Συρία, όπου οι αντάρτες, με επικεφαλής εξτρεμιστές ισλαμιστές, συνεχίζουν να προελαύνουν προς πόλεις στρατηγικής σημασίας.

«Δεν είχα καμία όρεξη να βγω και όλοι προτιμήσαμε να μείνουμε στο σπίτι για να μαθαίνουμε τις ειδήσεις περιστοιχισμένοι από τους δικούς μας ανθρώπους», είπε ο νεαρός φοιτητής, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό του. «Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα πια. Μέσα σε μία εβδομάδα οι εξελίξεις ήταν τέτοιες που μας ξεπερνούν. Είναι εμφανής η ανησυχία, όμως πρέπει να μάθουμε να κρατάμε την ψυχραιμία μας», είπε ο Σάντι, ενώ στο κινητό τηλέφωνό του έρχονταν αλλεπάλληλα μηνύματα.

Στις 27 Νοεμβρίου, ένας συνασπισμός ανταρτών με επικεφαλής τη ριζοσπαστική, ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ, το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, εξαπέλυσε επίθεση-αστραπή στα βορειοδυτικά και κατέλαβε πολλές πόλεις, όπως το Χαλέπι και τη Χάμα. Αυτή ήταν η εντυπωσιακότερη, γρηγορότερη προέλαση των ανταρτών στα 13 χρόνια του πολέμου στη Συρία.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αντεπίθεση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ωστόσο ότι ο στρατός αποσύρθηκε σήμερα από την πόλη Χομς, που απέχει 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό. Το υπουργείο Άμυνας το διέψευσε.

Στη Δαμασκό, πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν προμήθειες για να είναι προετοιμασμένοι. «Κάθε φορά που κυκλοφορούν φήμες, ρίχνονται στο ψωμί, το ρύζι, τη ζάχαρη, τα απορρυπαντικά», λέει ο 56χρονος Αμίν, που διατηρεί παντοπωλείο στη συνοικία Σεΐχ Σάαντ. «Σήμερα ανεφοδιάστηκα δύο φορές, για να καλύψω τη ζήτηση», σχολίασε.

Οι φήμες και οι ψευδείς ειδήσεις εντείνουν την αγωνία και την ανησυχία των κατοίκων. Το υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε ότι κυκλοφορούν πλαστά βίντεο, όπως κάποια που δείχνουν εκρήξεις στην έδρα του γενικού επιτελείου, και κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν τα «ψέματα», στόχος των οποίων είναι «να σπείρουν το χάος και τον πανικό».

Λόγω της κατάστασης αυτής η τιμή ορισμένων προϊόντων αυξήθηκε κατά 30% στην πρωτεύουσα, όπως λένε οι κάτοικοι. Παράλληλα, το δολάριο έσπασε κάθε ρεκόρ: η ισοτιμία του, από 15.000 λίρες στις 27 Νοεμβρίου, σήμερα έφτασε τις 19.000 λίρες Συρίας.

Στα εστιατόρια και τα καφενεία της συνοικίας Μπαμπ Σαρκί, ο κόσμος είναι λιγοστός. Κάποια μαγαζιά κλείνουν μόλις πέσει το σκοτάδι, λόγω έλλειψης πελατών.

Το Πανεπιστήμιο της Δαμασκού ανέβαλε επ’ αόριστον τις εξετάσεις τριμήνου και η Συριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέστειλε μέχρι νεωτέρας τους αγώνες, κατόπιν αιτήματος των περισσότερων ομάδων της πρώτης κατηγορίας.

Η σημερινή ημέρα κύλησε ήσυχα. Το επίσημο πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι κατά την προσευχή της Παρασκευής στα τζαμιά οι ιμάμηδες κάλεσαν τους πιστούς «να μην πανικοβάλλονται (…) και να σταθούν σαν ένας άνθρωπος στο πλευρό του συριακού αραβικού στρατού για να υπερασπιστούν την πατρίδα», τονίζοντας ότι αυτή είναι «η ευθύνη όλων».

Ορισμένοι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μεταδίδουν πλέον ψυχαγωγικό πρόγραμμα αλλά μόνο ενημερωτικά δελτία και πατριωτικά τραγούδια. Και στα τηλεοπτικά κανάλια, οι πολιτικοί αναλυτές και οι ανταποκριτές διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Κάποιες φορές παίρνουν τον λόγο «αυτόπτες μάρτυρες» από μεγάλες πόλεις που διαψεύδουν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν άλλες περιοχές, πέρα από το Χαλέπι και τη Χάμα.

Καθώς η αβεβαιότητα πλανάται πάνω από την πρωτεύουσα, οι κάτοικοι της Δαμασκού προετοιμάζονται για το τι θα επακολουθήσει.

Πηγή: skai.gr

