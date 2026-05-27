Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απηύθυνε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Οι απειλές εναντίον πρεσβειών δεν είναι διπλωματία, είναι εκφοβισμός. Και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Βιέννης», τόνισε ο Πρεβό, συμπληρώνοντας πως το Βέλγιο θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας και θα διατηρήσει το διπλωματικό προσωπικό του στο Κίεβο.

«Δεν θα εκφοβιστούμε», υπογράμμισε.

Οι πρεσβευτές της Ρωσίας σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν κληθεί τις τελευταίες ημέρες να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις απειλές της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

