Λάθος Τραμπ στο υπουργικό: «Χάθηκε η ηγεσία της Βενεζουέλας» αντί του Ιράν

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έκανε λάθος και είπε ότι «χάθηκε όλη η ηγεσία της Βενεζούελας» ενώ εννοούσε του Ιράν.

Ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σημασία του πολέμου στο Ιράν, λέγοντας: «Δεν το αποκαλώ πόλεμο. Το αποκαλώ σύγκρουση» για να μπερδέψει στη συνέχεια τη Βενεζουέλα με το Ιράν. «Παρά τη σύγκρουση με τη Βενεζουέλα, η οποία δεν διαθέτει πλέον ναυτικό, δεν διαθέτει πλέον αεροπορία, δεν διαθέτει πλέον πολλούς ανθρώπους που οδηγούσαν τη χώρα σε πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ, συγχέοντας τη νοτιοαμερικανική χώρα με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο Ιράν και στις εν εξελίξει συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Διαπραγματεύονται με τα τελευταία τους αποθέματα», αλλά επανέλαβε επίσης τις απειλές για νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις από τις ΗΠΑ: «Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε και να το τελειώσουμε, ίσως όχι».

Πηγή: skai.gr

