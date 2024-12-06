Ο 'Ιλον Μασκ απέρριψε αναφορές ότι σχεδιάζει να δώσει στο κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι Sunday Times ανέφεραν το Σαββατοκύριακο ότι ο ιδιοκτήτης του X ετοιμάζεται να δώσει στο ακροδεξιό κόμμα Reform UK έως και 100 εκατομμύρια δολάρια - κάτι που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στη Βρετανική πολιτική σκηνή.

Ο Μασκ - ο οποίος μοιράστηκε επιδοκιμαστικά αναρτήσεις σχετικά με το Reform UK στο X και επέκρινε δριμύτατα την υπάρχουσα κυβέρνηση των Εργατικών της Βρετανίας έχει μέχρι στιγμής σιωπήσει για το θέμα.

Ωστόσο, ρωτήθηκε από το ITV News εάν θα δωρίσει 80 εκατομμύρια λίρες στο Reform, όταν πήγε στο Καπιτώλιο για να συναντήσει τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες την Πέμπτη και απάντησε: «Όχι».

Ο Φάρατζ – σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τις συζητήσεις για οποιαδήποτε δωρεά ως «εντελώς θεωρητική» και «καθαρή εικασία», τονίζοντας ότι ποτέ δεν ζήτησε χρήματα από τον Μασκ.

Ωστόσο, ο ηγέτης του Reform UK δεν απέκλεισε την υποστήριξη του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ ή του Μασκ στο μέλλον: «Θα με υποστηρίξουν ο Τραμπ και ο Έλον μέχρι το 2029; Λοιπόν, για αυτό είναι οι φίλοι, έτσι δεν είναι;»

Ο ιδιοκτήτης του X έχει ξεκινήσει μια μακροχρόνια κόντρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την κυβέρνηση των Εργατικών από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Ιούλιο, παλεύοντας επανειλημμένα με τον πρωθυπουργό Keir Starmer για τον νόμο και την τάξη, τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την οικονομική πολιτική.

Η άρνηση του Μασκ έγινε καθώς ο συμπρόεδρος των Συντηρητικών Ντόμινικ Τζόνσον είπε σε ακτιβιστές των Τόρις σε μια βιντεοκλήση που μεταδόθηκε από το Sky News ότι «μια δωρεά από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με την αγορά ενός από τα πολιτικά κόμματα. Ο Φάρατζ κινδυνεύει να γίνει μαριονέτα ενός ξένου πολιτικού εάν δεχτεί χρήματα από τον Μασκ και θα πρέπει να ντρέπεται ειλικρινά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

