Η Νορβηγία θα τεθεί υπό τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, δήλωσε την Τετάρτη στο πρακτορείο NTB ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε, την ώρα που εντείνονται στην Ευρώπη οι ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Στέρε μετέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και να υπογράψει νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας σε γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.

«Μαζί με ορισμένους από τους στενότερους εταίρους και συμμάχους μας, η Νορβηγία θα συζητήσει στο εξής με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς τα γαλλικά πυρηνικά όπλα μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην αποτροπή και την ασφάλεια στην Ευρώπη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.



Πηγή: skai.gr

