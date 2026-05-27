Η Νορβηγία εντάσσεται υπό τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε ότι η χώρα θα τεθεί υπό την προστασία της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο NTB

Μακρόν-γαλλία-στρατός

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, δήλωσε την Τετάρτη στο πρακτορείο NTB ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε, την ώρα που εντείνονται στην Ευρώπη οι ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Στέρε μετέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και να υπογράψει νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας σε γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.

«Μαζί με ορισμένους από τους στενότερους εταίρους και συμμάχους μας, η Νορβηγία θα συζητήσει στο εξής με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς τα γαλλικά πυρηνικά όπλα μπορούν να συμβάλουν περαιτέρω στην αποτροπή και την ασφάλεια στην Ευρώπη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.
 

TAGS: Νορβηγία Γαλλία πυρηνικά
