Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Συρία προτρέπει με ανακοίνωσή της τους Ρώσους υπηκόους να εγκαταλείψουν τη χώρα, την ώρα που προελαύνουν οι αντάρτες σε πόλεις - κλειδιά και μαίνονται οι μάχες με τον στρατό του Άσαντ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tass.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως οι Ρώσοι πολίτες μπορούν να φύγουν με εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σημειώνεται πως οι Σύροι αντάρτες έχουν σημειώσει τα μεγαλύτερα κέρδη τους στο πεδίο της μάχης από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος πριν από 13 χρόνια, προκαλώντας ένα καταστροφικό πλήγμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αντάρτες κατέλαβαν την κύρια βόρεια πόλη του Χαλεπίου προτού φτάσουν ως το κέντρο της Χάμα, καταλαμβάνοντας τη στρατηγική κεντρική πόλη για πρώτη φορά.

