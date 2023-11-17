Η Norse Atlantic Airways έκανε τη διαφορά κα προσγείωσε ένα Boeing 787 Dreamliner σε έναν διαφορετικό διάδρομο... σε έναν παγωμένο διάδρομο της Ανταρκτικής.

Το συγκεκριμένο Boeing προσγειώθηκε σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από τις συνηθισμένες την περασμένη Τετάρτη. Ο διάδρομος προσγείωσης δεν ήταν άλλος από ένας «μπλε διάδρομος πάγου» μήκους 3.000 μέτρων και πλάτους 60 μέτρων, σμιλεμένος από χιόνι και πάγο, σύμφωνα με το CNN.

Το Dreamliner προσγειώθηκε στο Troll Airfield την Τετάρτη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα – υπό το έντονο φως του ήλιου, καθώς αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο. Είναι η πρώτη φορά που ένα Dreamliner – ένα αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που μπορεί να μεταφέρει έως και 330 επιβάτες, ανάλογα με το μοντέλο – φτάνει στην έκτη ήπειρο.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από το Όσλο στις 13 Νοεμβρίου, σταματώντας στο Κέιπ Τάουν πριν κατευθυνθεί νοτιότερα το βράδυ της Τετάρτης για να κάνει την προσγείωσή του που έσπασε το ρεκόρ.

Η μεγάλη χωρητικότητα που διαθέτει του Dreamliner το έκανε το ιδανικό αεροσκάφος για την πτήση, είπε ο Daniel Carey της Aircontact. Η απόδοση του καυσίμου ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, δήλωσε ο Paul Erlandsson, εκπρόσωπος της Boeing αφού αεροσκάφος έφτασε στην Ανταρκτική και επέστρεψε στο Κέιπ Τάουν χωρίς να χρειάζεται ανεφοδιασμό.

«Είναι μεγάλη τιμή και ενθουσιασμός εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας Norse που πετύχαμε μαζί μια τόσο σημαντική στιγμή, της προσγείωσης του πρώτου 787 Dreamliner», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Norse Atlantic Airways, Bjørn Tore Larsen, σε δήλωσή του.

«Στο πνεύμα της εξερεύνησης, είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα χέρι σε αυτή τη σημαντική και μοναδική αποστολή. Είναι μια αληθινή απόδειξη για τους άριστα εκπαιδευμένους και ειδικευμένους πιλότους και το πλήρωμά μας, και το υπερσύγχρονο αεροσκάφος Boeing μας».

Η Camilla Brekke, η διευθύντρια του Νορβηγικού Πολικού Ινστιτούτου, είπε ότι η χρήση του μεγαλύτερου αεροσκάφους αποτελεί έναν από τους πιο βιώσιμος τρόπος στην περίφημη εύθραυστη ήπειρο.

«Η πιο κρίσιμη πτυχή είναι το περιβαλλοντικό κέρδος που μπορούμε να επιτύχουμε χρησιμοποιώντας μεγάλα και σύγχρονα αεροσκάφη… [το οποίο] μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συνολικών εκπομπών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην Ανταρκτική», είπε.

«Η προσγείωση ενός τόσο μεγάλου αεροσκάφους ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες, κάτι που θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της νορβηγικής έρευνας στην Ανταρκτική».

Ωστόσο, η πτήση N0787 δεν ήταν έναν κανονικό δρομολόγιο με επιβάτες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 45 επιστήμονες από το Νορβηγικό Polar Institute, το οποίο είχε αναθέσει την πτήση για να τους μεταφέρει όπως επίσης και 12 τόνους εξοπλισμού στον ερευνητικό σταθμό Troll στο Queen Maud Land της Ανταρκτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.