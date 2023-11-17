Έχουν περάσει μέρες από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, και αυτό που φαίνεται να συμβαίνει την Παρασκευή είναι ότι συνεχίζουν την αναζήτησή τους για στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό είναι ένα βασικό διοικητικό κέντρο της Χαμάς αναφέρει σε ανάλυσή του ο δημοσιογράφος του BBC Τζέρεμι Μπόουντεν.



Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος εντός του νοσοκομείου. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα στη Γάζα, και όσοι κάνουν ρεπορτάζ από το BBC εργάζονται υπό την αιγίδα του ισραηλινού στρατού.



Όπως τονίζει ο Βρετανός αρθρογράφος, τα στοιχεία που έχει προσκομίσει το Ισραήλ, μέχρι στιγμής, δεν πιστεύω ότι είναι πειστικά όσον αφορά το είδος της ρητορικής που χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλινοί σχετικά με τo πώς είχε οργανωθεί το νοσοκομείο, ώστε να υποδηλώνουν ότι αυτό ήταν ένα νευραλγικό κέντρο για την επιχείρηση της Χαμάς.



Εάν υπήρχε ένα νευραλγικό κέντρο εκεί - και υπάρχουν εικασίες για αυτό το ενδεχόμενο από το 2014 - τότε οι Ισραηλινοί δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει καθοριστικά στοιχεία της ύπαρξής του στον έξω κόσμο.



Αυτό που ανακαλύφθηκε περιλαμβάνει μερικά τουφέκια Καλάσνικοφ - αυτά είναι συνηθισμένα στη Μέση Ανατολή - μια είσοδο τούνελ, από τις πολλές που υπάρχουν στη Γάζα, μερικές στρατιωτικές στολές και ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά.



Η ανακάλυψη και τα στοιχεία για ένα μεγάλο αρχηγείο της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο είναι φυσικά ακόμα πιθανή, διευκρινίζεται στο άρθρο.

Το νοσοκομείο, σε τελική ανάλυση, χτίστηκε από τους Ισραηλινούς στη δεκαετία του 1970 κατά τη διάρκεια του πλήρους ελέγχου της περιοχής, και είναι ένας μεγάλος χώρος που θα χρειαστεί χρόνος για να ερευνηθεί διεξοδικά.



Είναι γνωστό ότι οι Ισραηλινοί αρχιτέκτονες που σχεδίασαν το Σίφα περιέλαβαν εκτεταμένα υπόγεια.



«Το Ισραήλ έχει "ποντάρει" πολλά στο Σίφα»



Είναι επίσης πιθανό οι Ισραηλινοί να έχουν βρει κάτι και για δικούς τους λόγους -στρατιωτικούς ή λόγους ασφαλείας ίσως- να έχουν αποφασίσει να μην το αποκαλύψουν ακόμα. Το γιατί θα συνέβαινε αυτό δεν είναι ξεκάθαρο - το Ισραήλ έχει «ποντάρει» πολλά στο Σίφα.



Από την αρχή αυτού του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, όταν μια αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως Ισραηλινούς άμαχους, το Τελ Αβίβ έχει ξεκαθαρίσει ότι το να φτάσει στο νοσοκομείο ήταν ένας από τους κύριους στόχους του.



Η απόδειξη ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τις ιατρικές εγκαταστάσεις της Γάζας για να καλύψει τις δραστηριότητές της είναι ένας βασικός στόχος του Ισραήλ και είναι μια κατηγορία που η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί.



Η κύρια δικαιολογία του Ισραήλ για τη δολοφονία τόσο πολλών ανθρώπων στη Γάζα -περισσότεροι από 11.500 σε πάνω από ένα μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς- είναι ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης ότι η Χαμάς διατηρούσε στρατιωτικό διοικητικό κέντρο στο νοσοκομείο.



Επισημαίνει επίσης, όπως είπε, «ισχυρές ενδείξεις» ότι και εκεί κρατούνταν όμηροι, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι η σορός 65χρονης η οποία είχε απαχθεί από το σπίτι της στο Μπερί κοντά στα όρια της Γάζας, ανακαλύφθηκε σε ένα σπίτι κοντά στην Αλ Σίφα.



Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Κατάρ για την προσπάθεια επίτευξης κάποιου είδους συμφωνίας για την επιστροφή των περισσότερων από 200 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.



Αλλά εάν δεν βρεθούν αδιάσειστα στοιχεία για ένα αρχηγείο της Χαμάς, στο Σίφα ή αλλού, τότε η πίεση στο Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα για να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός θα ενταθεί.



Τόσοι πολλοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ στη Γάζα τις τελευταίες 42 ημέρες που η ανησυχία αυξάνεται για τις μεθόδους του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες - που είναι η μόνη διεθνής δύναμη για την οποία ανησυχούν πραγματικά οι Ισραηλινοί.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν είπε εξαρχής ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ότι πρέπει να το κάνει με τον σωστό τρόπο - δηλαδή να ακολουθεί τους νόμους του πολέμου.



Την Τετάρτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε εκτεταμένες ανθρωπιστικές παύσεις στις οποίες οι Αμερικανοί δεν άσκησαν βέτο. Αυτό ήταν σημαντικό, γιατί είναι το πρώτο ψήφισμα που εγκρίθηκε χωρίς καταδίκη της Χαμάς, το οποίο δεν τέθηκε σε βέτο από τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.



«Αυτές οι ενέργειες θα γεννήσουν περισσότερη τρομοκρατία»



Και μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι η δημοσίευση από τους αποκαλούμενους «Σοφούς», μια ομάδα συνταξιούχων πρωθυπουργών, προέδρων και ηλικιωμένων πολιτικών και γυναικών από όλο τον κόσμο, μιας δήλωσης που καταδικάζει τη Χαμάς αλλά λέει επίσης ότι «η καταστροφή της Γάζας και η δολοφονία αμάχων δεν κάνει το Ισραήλ πιο ασφαλές. Αυτές οι ενέργειες θα γεννήσουν περισσότερη τρομοκρατία στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση».



Επομένως, οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι η πίεση για κατάπαυση του πυρός αυξάνεται σταθερά, και με τα ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική του Ισραήλ να αυξάνονται, θα ενταθεί.



«Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει εύκολα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ξεκάθαρη στιγμή που το Ισραήλ μπορεί να πει ότι έχει ‘’τελειώσει τη δουλειά’’ και μπορεί να φύγει από τη Γάζα» σχολιάζει ο δημοσιογράφος του BBC.



Η ισραηλινή κυβέρνηση επίσης δεν φαίνεται να έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ο κ. Νετανιάχου είπε μόνο ότι αναμένει να έχει την ευθύνη για την ασφάλεια εκεί (στη Γάζα) για να αποτρέψει την «επανεμφάνιση του τρόμου».



Οτιδήποτε κι αν κάνει το Ισραήλ εκεί, σε ένα μέρος που έχει βιώσει τεράστιους αριθμούς δολοφονιών και καταστροφών, θα πρέπει να αντιμετωπίσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους που θα τους μισούν. (Οι Ισραηλινοί) θα μπορούσαν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μια εξέγερση, ανάλογα με το πόσο καιρό θα μείνουν.



Επομένως, για το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας να αποδείξει ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει μεθόδους που σκότωσαν χιλιάδες πολίτες, έτσι ώστε οι σύμμαχοί του να συνεχίσουν να το προστατεύουν από τη διεθνή πίεση για κατάπαυση του πυρός.

