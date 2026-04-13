Πρόεδρος Λιβάνου: Ευκαιρία για εκεχειρία η αυριανή συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, εξέφρασε τη Δευτέρα την ελπίδα πως η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβανέζων, Αμερικανών και Ισραηλινών εκπροσώπων θα οδηγήσει σε εκεχειρία.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αούν, σύμφωνα με ανάρτηση της λιβανέζικης προεδρίας στο X, σημείωσε ότι ο Λίβανος θέλει «μια συμφωνία … με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ» προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταθεροποιηθεί ο νότος.

«Ο Λίβανος ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης αύριο στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, θα επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τις οποίες θα αναλάβει λιβανική διαπραγματευτική ομάδα για να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, όπως και τα επόμενα πρακτικά βήματα για την εδραίωση της σταθερότητας στο Νότο ειδικότερα και στον Λίβανο εν γένει», ανέφερε.

Ο Αούν πρόσθεσε ότι «υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που επιθυμεί ο Λίβανος, αλλά αυτό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο πλευρά, το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στις λιβανικές, αραβικές και διεθνείς εκκλήσεις για παύση των επιθέσεών του κατά του Λιβάνου και έναρξη διαπραγματεύσεων, ιδίως δεδομένου ότι οι διαδοχικοί ισραηλινοί πόλεμοι κατά του Λιβάνου δεν πέτυχαν τους στόχους που ήθελε το Ισραήλ από αυτούς από το 1982 έως σήμερα».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ακόμη ότι η καταστροφή από το Ισραήλ περιοχών του Λιβάνου δεν είναι λύση και δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, επειδή οι διπλωματικές λύσεις ήταν πάντα οι καλύτερες για τις ένοπλες συγκρούσεις στον κόσμο.

Ο Αούν ευχαρίστησε επίσης την Ιταλία για την προθυμία της να φιλοξενήσει άμεσες λιβανπ-ισραηλινές διαπραγματεύσεις.

«Τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα διεξάγει το Λιβανικό Κράτος και όχι οποιαδήποτε άλλη πλευρά, επειδή πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας στο οποίο ο Λίβανος δεν έχει εταίρο», πρόσθεσε ακόμη ο Αούν.

Τόνισε ότι ο Λίβανος έχει λάβει μια σειρά μέτρων ασφαλείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι και στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα για την πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων ή της ροής παράνομων κεφαλαίων, και ότι ο στρατός και οι άλλες δυνάμεις ασφαλείας εντείνουν την εφαρμογή των νόμων για την αποτροπή οποιωνδήποτε παραβάσεων που δεν εξυπηρετούν τη σταθερότητα ασφαλείας και οικονομικών στο χώρα.

Τέλος, ευχαρίστησε την Ιταλία για την υποστήριξη που παρέχει στον Λίβανο και για τον ρόλο που διαδραματίζει ο στρατός της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών δυνάμεων της UNIFIL, εκτιμώντας τις θυσίες των ειρηνοφυλάκων που δέχονται περιστασιακά άμεσες ισραηλινές επιθέσεις και έχουν θρηνήσει μάρτυρες.



Πηγή: skai.gr

