Βρετανία: Σχέδιο Στάρμερ για υιοθέτηση νόμων της ΕΕ μέσω fast track διαδικασιών

Ο σερ Κιρ Στάρμερ σχεδιάζει να προχωρήσει στην αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να υιοθετεί νέους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ψηφοφορία στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

Η κίνηση του Στάρμερ έχει στόχο να διευκολύνει το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να ευθυγραμμίζεται «δυναμικά» με μελλοντικούς κανόνες που απαιτούνται για την επίτευξη νέων συμφωνιών σε τομείς όπως τα πρότυπα τροφίμων.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι βουλευτές και τα μέλη της Βουλής των Λόρδων θα διατηρήσουν «έναν ρόλο» στον έλεγχο των νέων κανόνων που θα υιοθετούνται βάσει των αλλαγών.

Όμως, το σχέδιο του Στάρμερ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Συντηρητικών και του Reform UK.

Η νέα νομοθεσία, που αναμένεται να κατατεθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, θα δίνει στους υπουργούς τη δυνατότητα κατάθεσης σχεδίων νόμων με ταχείες διαδικασίες, με σκοπό την ευθυγράμμιση με μελλοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα που σχεδιάζονται με στόχο την ύπαρξη ενιαίας αγοράς στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

Οι νέες εξουσίες θα ισχύουν για συμφωνίες που σχεδιάζονται με την ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα τροφίμων, την τιμολόγηση του άνθρακα για τη βιομηχανία και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέοι κανόνες θα εισάγονται ως «δευτερογενής» νομοθεσία, η οποία υπόκειται σε λιγότερο εξονυχιστικό έλεγχο και περιορίζει τον ρόλο των βουλευτών στην έγκρισή της.

Η αλλαγή θυμίζει τη διαδικασία που ακολουθούνταν πριν από το Brexit, όταν η κυβέρνηση υιοθετούσε εκατοντάδες τέτοιους νόμους κάθε χρόνο για να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ.

Αυτή τη φορά, όμως, είναι πιθανό το εγχείρημα να αποδειχθεί πιο αμφιλεγόμενο, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πλέον δικαίωμα ψήφου στην ΕΕ ώστε να διαμορφώνει εξαρχής την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι Εργατικοί έχουν επίσης καταργήσει την ειδική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων που συνήθιζε να αξιολογεί κάθε νέα νομοθεσία της ΕΕ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς οι μελλοντικοί ευρωπαϊκοί κανόνες θα ελέγχονται από τους βουλευτές.

«Μεγάλη αβεβαιότητα»

Ο σκιώδης υπουργός Επιχειρήσεων των Συντηρητικών, Άντριου Γκρίφιθ, δήλωσε ότι αυτό θα σήμαινε πως το Κοινοβούλιο «υποβαθμίζεται σε θεατή ενώ οι Βρυξέλλες καθορίζουν τους όρους».

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, από την πλευρά του, έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί στη νομοθεσία «σε κάθε βήμα», χαρακτηρίζοντας τα σχέδια Στάρμερ «μια απόπειρα από την πίσω πόρτα για να συρθεί ξανά η Βρετανία υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ωστόσο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η διαδικασία θα «μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε» τη σχεδιαζόμενη συμφωνία με την ΕΕ για τα πρότυπα τροφίμων, η οποία εκτιμά ότι θα αποφέρει δισεκατομμύρια λίρες ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τους εξαγωγείς.

Όλο και περισσότερο, εν τω μεταξύ, οι υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης προβάλλουν το επιχείρημα ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ενισχύσει τη λογική υπέρ μιας στενότερης ευθυγράμμισης με την ΕΕ.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τεράστια σύγκρουση, μεγάλη αβεβαιότητα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου μια ισχυρότερη, στενότερη σχέση με την Ευρώπη», δήλωσε ο Στάρμερ, μιλώντας στο BBC Radio 5 Live.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να διευκολύνει το εμπόριο», κάτι που «μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές» για τους καταναλωτές.

Θερινή σύνοδος κορυφής

Η κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι η συμφωνία της με την ΕΕ για τα τρόφιμα θα απαιτήσει από τη Μεγάλη Βρετανία να ευθυγραμμίζεται δυναμικά με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως οι αρωματικές ύλες τροφίμων, η υγεία των ζώων και οι απαιτήσεις επισήμανσης για τις βιολογικές τροφές κατοικιδίων.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας για τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με το καθεστώς εμπορίας εκπομπών άνθρακα της ΕΕ, η κυβέρνηση αναμένει επίσης να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ που σχετίζονται με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι υπουργοί ελπίζουν να παρουσιάσουν τις συμφωνίες με την ΕΕ και στους δύο αυτούς τομείς στη σύνοδο κορυφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται να συνάψει και άλλες συμφωνίες με την ΕΕ πέρα από εκείνες για τις οποίες έχει ήδη δεσμευτεί.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε πρόσφατα ότι θα εξέταζε μια στενότερη σχέση, όπου αυτό συμβάλλει στην υλοποίηση ενός συνόλου ευρέως διατυπωμένων «αρχών εθνικού συμφέροντος».

Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τη στήριξη των επενδύσεων ή τη συμβολή στην αύξηση της «ασφάλειας και ανθεκτικότητας» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: skai.gr

