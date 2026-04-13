Την απόφασή του να «σφραγίσει» εντελώς το Στενό του Ορμούζ επισημοποίησε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για να πλήξει την ιρανική οικονομία και να πιέσει την Τεχεράνη να συμβιβαστεί μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ. Είχε προϊδεάσει σχετικά νωρίτερα αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα για αποκλεισμό του στενού από φιλικό του μέσου.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των λιμένων του Ιράν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Μετά την οργισμένη του ανάρτηση στο Truth Social, όπου ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox News για τα σχέδια των ΗΠΑ.

Όπως εκτίμησε «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε το Στενό Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο Ορμούζ για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν. «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά», είπε χαρακτηριστικά.

Αδιάλλακτη η Τεχεράνη

Η οργισμένη αντίδραση του Τραμπ προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης, που απάντησε και αυτή με απειλές, χαρακτηρίζοντας «ηγεμονική» τη στάση της Ουάσινγκτον.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση ή εχθρική κίνηση» στο Ορμούζ θα παγιδεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες «σε θανατηφόρα δίνη στο Στενό», χαρακτηρίζοντας «υπερβολικές» της απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν και πάλι την ανιούσα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα αποκλείσει τα λιμάνια του Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός απειλεί να διαταράξει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία, και να διατηρήσει τις τιμές του φυσικού αερίου υψηλές. Το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 8%.

