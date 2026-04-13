Ο πατέρας ενός 9χρονου παιδιού που το κρατούσε φυλακισμένο για περισσότερο από έναν χρόνο μέσα σε ένα φορτηγάκι, σε ένα χωριό της ανατολικής Γαλλίας, προφυλακίστηκε σήμερα για έναν χρόνο, ανακοίνωσε ο τοπικός εισαγγελέας.

Ο εισαγγελέας Νικολά Έιτζ αποκάλυψε την υπόθεση την Παρασκευή. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το αγοράκι πριν από μία εβδομάδα στο Χάγκενμπαχ, μια μικρή κοινότητα της Αλσατίας με πληθυσμό 800 κατοίκους, αφού τους ειδοποίησε μία κάτοικος της περιοχής, η οποία είχε ακούσει «θορύβους από ένα μικρός αγόρι», που προέρχονταν από ένα βανάκι που ήταν σταθμευμένο σε μια αυλή.

Το παιδί, «χλωμό και εμφανώς υποσιτισμένο», «ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα». «Λόγω της παρατεταμένης καθιστής στάσης», δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Μιλούζ (ανατολικά), όπου «παραμένει υπό νοσηλεία και είναι ασφαλές», είπε σήμερα ο εισαγγελέας.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται με στόχο να καθοριστεί το επίπεδο της ευθύνης κάθε προσώπου που εμπλέκεται σε αυτήν την τραγωδία και ενδεχομένως να αποκαλυφθεί εάν άλλα άτομα πιθανόν γνώριζαν για την κατάσταση του παιδιού χωρίς να του προσφέρουν βοήθεια, υπογράμμισε ο ίδιος.

Το μικρό αγόρι αφηγήθηκε στους ερευνητές πως η σύντροφος του πατέρα του «δεν το ήθελε μέσα στο διαμέρισμα και επιθυμούσε την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική» και ότι ο πατέρα του το έκλεισε μέσα στο βαν «για να αποφύγει τον εγκλεισμό του», στα τέλη του 2024, όταν ήταν 7 ετών.

Ο πατέρας, ηλικίας 43 ετών που ζούσε μαζί με τη σύντροφό του, ηλικίας 37 ετών και άλλα δύο παιδιά, τις κόρες της, ηλικίας 12 και 10 ετών αντίστοιχα, ομολόγησε πως κρατούσε φυλακισμένο το παιδί και ότι δεν το φρόντιζε.

Η σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο κάτω των 15 ετών που βρισκόταν σε κίνδυνο και μη καταγγελία κακοποίησης και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

