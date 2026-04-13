Οι Φιλελεύθεροι του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι θα μπορούσαν σύντομα να εξασφαλίσουν οριακή πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, εάν το κόμμα καταφέρει να σημειώσει κέρδη σε τρεις επαναληπτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα, Δευτέρα.

Το αποτέλεσμα των εκλογικών αναμετρήσεων -δύο στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο και μία κοντά στο Μόντρεαλ- θα μπορούσε να εδραιώσει την κυριαρχία του Κάρνι στην εξουσία, αποτρέποντας τη διεξαγωγή ομοσπονδιακών εκλογών ακόμη και έως το 2029 και δίνοντας στο κόμμα του τη δυνατότητα να περνά νομοσχέδια χωρίς να εξαρτάται από τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Οι Φιλελεύθεροι κατέχουν σήμερα 171 από τις 343 έδρες της Βουλής, ήτοι μία λιγότερη από την τεχνική πλειοψηφία.

Η πιθανή μεταβολή των πολιτικών συσχετισμών έρχεται έναν χρόνο μετά την ανάδειξη του Κάρνι στην πρωθυπουργία και ακολουθεί μια σειρά αποχωρήσεων βουλευτών της αντιπολίτευσης προς τους Φιλελευθέρους.

Οι Φιλελεύθεροι θεωρείται ευρέως πιθανό ότι θα κερδίσουν τις δύο εκλογικές περιφέρειες του Τορόντο, το Σκάρμπορο Σάουθγουεστ και το Γιουνιβέρσιτι-Ρόουζντεϊλ.

Τις έδρες αυτές κατείχαν προηγουμένως ο πρώην υπουργός Άμυνας Μπιλ Μπλερ -νυν πρέσβης του Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο- και η Κρίστια Φρίλαντ, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπό τον Τζάστιν Τριντό και σήμερα είναι σύμβουλος για τα θέματα της Ουκρανίας.

Η αναμέτρηση στο Τερμπόν, προάστιο του Μόντρεαλ, θεωρείται αμφίρροπη μεταξύ των Φιλελευθέρων και του Bloc Québécois.

Ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων είχε επικρατήσει με διαφορά μίας μόλις ψήφου στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου Απριλίου. Τον Φεβρουάριο, το ανώτατο δικαστήριο του Καναδά ακύρωσε το αποτέλεσμα λόγω γραφειοκρατικού λάθους που αφορούσε επιστολική ψήφο, για το οποίο ευθυνόταν η ομοσπονδιακή εκλογική αρχή του Καναδά.

Οι νίκες στο Τορόντο θα είναι αρκετές πάντως για να εξασφαλίσει ο Κάρνι οριακή πλειοψηφία. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός έχει ήδη ενισχύσει την κοινοβουλευτική του ομάδα με πέντε αποχωρήσαντες βουλευτές - τέσσερις πρώην Συντηρητικούς και ένα μέλος του αριστερού Νέου Δημοκρατικού Κόμματος.

Αν και στην καναδική πολιτική δεν είναι ασυνήθιστο οι βουλευτές να αλλάζουν περιστασιακά κόμμα, ο πρόσφατος ρυθμός αυτών των μετακινήσεων ήταν «εξαιρετικός», σημειώνει η Σέμρα Σεβί, που διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

«Ο Κάρνι έχει χτίσει ένα ευρύ πολιτικό σχήμα, προσελκύοντας βουλευτές που κανονικά δεν θα συνδέονταν με το Φιλελεύθερο Κόμμα», τονίζει η Σεβί στο BBC.

«Η επιπλοκή, ωστόσο, είναι ότι το σχήμα αυτό μπορεί πλέον να είναι τόσο ευρύ, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη ιδεολογική συνοχή στο εσωτερικό του», προσθέτει.

Ο Κάρνεϊ αναγκάστηκε να υπερασπιστεί την τελευταία προσχώρηση βουλευτή στο κόμμα του, αυτή της Μέριλιν Γκλάντου, η οποία κάποτε θεωρούνταν πιο κοινωνικά συντηρητική και είναι «προσωπικά κατά των αμβλώσεων», αν και έχει δηλώσει ότι στηρίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες άμβλωσης.

Η Γκλάντου έχει δηλώσει ότι θα ψηφίζει σε ευθυγράμμιση με τους Φιλελευθέρους σε τέτοια ζητήματα, ενώ ο Κάρνι έχει υποστηρίξει ότι οι «αξίες» του κόμματος δεν έχουν αλλάξει.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι προηγούνται περίπου με 10 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες των Συντηρητικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον ίδιο τον Κάρνι να διατηρεί ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Καναδών.

Οι Φιλελεύθεροι έχουν μετακινηθεί σε πιο πολιτικά συντηρητική κατεύθυνση υπό τον Κάρνι, ειδικά σε σύγκριση με τον Τρυντώ, καθιστώντας το κόμμα πιο ελκυστικό για βουλευτές της κεντροδεξιάς.

Έχει βάλει τέλος σε ορισμένες εμβληματικές πολιτικές του Τρυντώ, μεταξύ αυτών και στον φόρο άνθρακα για τους καταναλωτές, ενώ προωθεί τη μετατροπή του Καναδά σε «ενεργειακή υπερδύναμη» και τη μείωση του προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Το κύμα αποχωρήσεων έχει εξοργίσει τους Συντηρητικούς, οι οποίοι κατηγορούν τους Φιλελευθέρους για «παρασκηνιακές συμφωνίες».

Ο ηγέτης των Συντηρητικών, Πιερ Πουαλιέβρ, έχει χαρακτηρίσει τις μετακινήσεις βουλευτών «αντιδημοκρατικές» και έχει πει ότι, προσελκύοντας βουλευτές από άλλα κόμματα, ο Κάρνι λέει ουσιαστικά σε όσους τους εξέλεξαν ότι «η ψήφος σας δεν μετράει».

Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές έχουν εγείρει επίσης ανησυχίες για δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών υπό τον Πουαλιέβρ, ο οποίος ούτε έναν χρόνο πριν θεωρούνταν διεκδικητής της πρωθυπουργίας, προτού ο Κάρνι εκτοξευθεί στις δημοσκοπήσεις εν μέσω ανησυχιών για τις σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Υπάρχει δυσαρέσκεια για το στυλ ηγεσίας του Πουαλιέβρ αλλά και για το πόσο μακρινή φαντάζει η προοπτική να σχηματίσουν κάποτε κυβέρνηση οι Συντηρητικοί υπό την ηγεσία του, σημειώνει η Σεβί.

Κανανδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις τελευταίες ημέρες οι Φιλελεύθεροι έχουν προσεγγίσει ορισμένους ακόμη βουλευτές προκειμένου να τους πείσουν να αλλάξουν στρατόπεδο.

Το Σάββατο, στο κομματικό συνέδριο των Φιλελευθέρων στο Μόντρεαλ, ο Κάρνι έκλεισε την εκδήλωση με μια ομιλία στην οποία προέταξε την ενότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από κρίσεις.

«Η ιδρυτική αντίληψη του Καναδά είναι ότι η ενότητα δεν απαιτεί ομοιομορφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

