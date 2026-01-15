Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και οι Ντε Γκρες. Σε ηλικία 83 ετών έφυγε σήμερα από την ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ισπανίας, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Princess Irene passed away at 11.40am today. pic.twitter.com/uiwA1wanKa January 15, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η 87χρονη Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρέωσείς της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδερφή, στο Παλάτι Zarzuela, περιμένοντας το μοιραίο.

⚫⚫ #ÚTLIMAHORA | Muere la Princesa Irene de Grecia, la «tía Peculiar» del Rey a la que no le daba miedo la muerte



🔗 https://t.co/fneuvMZS2x pic.twitter.com/5yq1MF93wn — El Debate (@eldebate_com) January 15, 2026

Η πριγκίπισσα Ειρήνη (κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης) είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και - μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025 - είχε αποσυρθεί πλήρως από την δημόσια ζωή.

Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της σε πνευματικές αναζητήσεις και σε ανθρωπιστικές δράσεις.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της.

Διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά της - ο τότε Διάδοχος Παύλος και η Πριγκίπισσα Φρειδερίκη με τα 2 μεγαλύτερα παιδιά, Σοφία και Κωνσταντίνο - λόγω της ιταλικής εισβολής και της ναζιστικής κατοχής, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946, όταν η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν τεσσάρων ετών και το 1947 ο πατέρας της στέφθηκε Βασιλιάς της Ελλάδας.

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της, Κωνσταντίνο Β.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, έζησε προσωρινά στην Ινδία. Στην συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία και τα ανίψια της.

Για αρκετά χρόνια ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, όπου απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα και αποκήρυξε την ελληνική, ζώντας μόνιμα πλέον στην Ισπανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.