Παγώνει το αίμα, και ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία, η μαρτυρία στην οποία προέβη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στην εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου Στιγμιότυπα ο Ιρανός επιχειρηματίας Άρια Μερίκι. Στη μαρτυρία-σοκ, ο κ. Μερίκι δήλωσε ότι οι συγγενείς των νεκρών στις μαζικές διαδηλώσεις, υποχρεούνται από το θεοκρατικό καθεστώς να πληρώσουν για τις σφαίρες που «πλήρωσαν»...
«Εύχομαι να είναι σωστά τα νούμερα για 2.000 με 2.500 νεκρούς.... Εμείς ξέρουμε για 10.000 και 12.000. Πυροβολούν διαρκώς. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τους νεκρούς σε σακούλες, οι συγγενείς ανοίγουν τις σακούλες μια – μια για να δουν το πρόσωπο του παιδιού τους. Φτάσαμε 2026 να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στον πλανήτη» δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Αν το ταυτοποιήσω το παιδί μου λένε: ‘’όχι… Δεν το παίρνεις. Έχει φάει πέντε σφαίρες; Θα πληρώσεις 5.000 ευρώ’’. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν χρήματα για να παραδώσουν τις σορούς: ‘’τόσα λεφτά χαλάσαμε για να σκοτώσουμε το παιδί σου. Δυο σφαίρες; 2.000 ευρώ’’, τα νούμερα είναι ενδεικτικά τα λέω σε ευρώ» ανέφερε στη συγκλονιστική μαρτυρία του.
«Η κατάσταση έχει ξεφύγει, και δεν βλέπω καμία κίνηση από καμία χώρα… Τι να την κάνουμε την απαγόρευση των Ιρανών στο Ευρωκοινοβούλιο; Δεν πατάνε εκεί» σημείωσε.
«Ελπίδα και ευχή όλων μας για επέμβαση ξένων δυνάμεων για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά μου, αδέλφια μου, όλοι 30αρηδες».
Ο κ. Μερίκι εξήγησε ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε από την ύφεση και τη βουτιά του τοπικού νομίσματος ριάλ έναντι του δολαρίου.
«Ελπίζω να ελευθερωθούμε» υπογράμμισε.
- Ισπανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Turkish Airlines στη Βαρκελώνη λόγω απειλής (βίντεο)
- Νέα «μεταβατική κυβέρνηση» τεχνοκρατών στη Λωρίδα της Γάζας – Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ, που αναλαμβάνει τη διοίκηση
- Συρία: Ο στρατός έδωσε διορία στους αμάχους να απομακρυνθούν, για να εκδιώξει Κούρδους μαχητές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.