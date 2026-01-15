Παγώνει το αίμα, και ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία, η μαρτυρία στην οποία προέβη στον ΣΚΑΪ 100,3 και στην εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου Στιγμιότυπα ο Ιρανός επιχειρηματίας Άρια Μερίκι. Στη μαρτυρία-σοκ, ο κ. Μερίκι δήλωσε ότι οι συγγενείς των νεκρών στις μαζικές διαδηλώσεις, υποχρεούνται από το θεοκρατικό καθεστώς να πληρώσουν για τις σφαίρες που «πλήρωσαν»...



«Εύχομαι να είναι σωστά τα νούμερα για 2.000 με 2.500 νεκρούς.... Εμείς ξέρουμε για 10.000 και 12.000. Πυροβολούν διαρκώς. Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τους νεκρούς σε σακούλες, οι συγγενείς ανοίγουν τις σακούλες μια – μια για να δουν το πρόσωπο του παιδιού τους. Φτάσαμε 2026 να βλέπουμε τέτοιες εικόνες στον πλανήτη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

«Αν το ταυτοποιήσω το παιδί μου λένε:Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν χρήματα για να παραδώσουν τις σορούς:τα νούμερα είναι ενδεικτικά τα λέω σε ευρώ» ανέφερε στη συγκλονιστική μαρτυρία του.«Η κατάσταση έχει ξεφύγει, και δεν βλέπω καμία κίνηση από καμία χώρα… Τι να την κάνουμε την απαγόρευση των Ιρανών στο Ευρωκοινοβούλιο; Δεν πατάνε εκεί» σημείωσε. ξένων δυνάμεων για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά μου, αδέλφια μου, όλοι 30αρηδες».Ο κ. Μερίκι εξήγησε ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε από την ύφεση και τη βουτιά του τοπικού νομίσματος ριάλ έναντι του δολαρίου.υπογράμμισε.

