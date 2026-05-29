Το στοίχημα δισεκατομμυρίων της Nvidia που μπορεί να αλλάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη

Επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 6,5 δισ. δολ. σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία φωτονικής έχει ανακοινώσει το τελευταίο τρίμηνο η Nvidia, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η φωτονική, η χρήση φωτός για τη μεταφορά δεδομένων, θεωρείται μια πιο αποδοτική εναλλακτική σε σχέση με τη σημερινή μέθοδο μεταφοράς δεδομένων μέσω ηλεκτρισμού, η οποία καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια, κάτι που εντοπίζεται ως ένα κρίσιμο εμπόδιο στην ευρύτερη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από τις αρχές του Μαρτίου, η Nvidia έχει ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 2 δισ. δολ. στις εταιρείες Lumentum, Coherent και Marvell, οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες φωτονικής. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα επενδύσει 500 εκατ. δολ. στην Corning για την ανάπτυξη προηγούμενων λύσεων οπτικής διασυνδεσιμότητας, ενώ συμμετείχε και στον γύρο χρηματοδότησης Series E ύψους 500 εκατ. δολ. της startup Ayer Labs.

Όπως σημειώνει ο Alvin Nguyen, senior analyst της Forrester, η φωτονική δίνει στη Nvidia τη δυνατότητα να ενισχύσει τις υποδομές AI χωρίς το ενεργειακό κόστος που συνεπάγεται η εξάρτηση από τον χαλκό και τα ηλεκτρικά συστήματα μεταφοράς δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Nvidia μέσω αυτών των επενδύσεων, εξασφαλίζει ότι η εξέλιξη της φωτονικής θα συνεχιστεί, αποτρέποντας ένα πιθανό «ταβάνι» στην απόδοση και επεκτασιμότητα των συστημάτων AΙ, κάτι που θεωρεί πιθανό να συμβεί σε αντίθετη περίπτωση.

Η φωτονική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υποδομές AI για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ μονάδων γραφικής επεξεργασίας (GPUs), μνήμης, δικτύων, servers και data centers, αντί των ηλεκτρικών σημάτων που διακινούνται μέσω καλωδίων χαλκού. Αν και ο χαλκός παραμένει σήμερα ο βασικός τρόπος μεταφοράς, λόγω χαμηλότερου κόστους και υψηλής αξιοπιστίας, αναλυτές εκτιμούν ότι η φωτονική θα αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στα συστήματα AI. Όπως επισημαίνει ο Brian Colello της Morningstar, τα επόμενης γενιάς AI συστήματα της Nvidia θα απαιτήσουν σημαντικά αυξημένη οπτική διασυνδεσιμότητα, λόγω της εκρηκτικής αύξησης του bandwidth από νέα μοντέλα και της αυξημένης χρήσης.

Ήδη η Nvidia έχει ενσωματώσει λύσεις φωτονικής στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων διασύνδεσης, παρουσιάζοντας εργαλεία που επιτρέπουν τη σύνδεση εκατομμυρίων GPUs μεταξύ data centers, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος.

Η αγορά φαίνεται ήδη να ανταποκρίνεται θετικά στη φωτονική, με τις μετοχές εταιρειών του κλάδου να καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Συγκεκριμένα η μετοχή της Lumentum έχει ενισχυθεί από τις αρχές του χρόνου κατά 134%, της Coherent 96%, τη Marvell 122% και της Corning 111%.

Η Nvidia δεν είναι μόνη της σε αυτό το στοίχημα. Κι άλλοι μεγάλοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν στον χώρο. Όπως η AMD η οποία συμμετείχε στον γύρο χρηματοδότησης της Ayer Labs και εξαγόρασε τη startup Enosemi το 2025, ενώ έχει επενδύσει στις Teramount και Celestial AI. Τα venture arms της Alphabet και της Microsoft υποστήριξαν επίσης τη nEye σε γύρο χρηματοδότησης 80 εκατ. δολαρίων.

Παρά τη δυναμική που έχει η φωτονική υπάρχουν και σημαντικές τεχνικές προκλήσεις στον ορίζοντα. Όπως δήλωσε ο Nick Patience της Futurum Group στο CNBC, το βασικό ζήτημα δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά η μαζική εφαρμογή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετάβαση στη νέα εποχή έχει ξεκινήσει, αλλά ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Αναμένω ευρεία υιοθέτησή της από το 2028 και μετά.»

Πηγή: skai.gr

