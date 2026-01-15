Συνεχίζεται ο σάλος στην Τουρκία, με τη γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία φημολογείται τις τελευταίες ώρες πως είναι ερωμένη του Εκρέμ Ιμάμογλου, να συλλαμβάνεται σήμερα το πρωί στο πλαίσιο επιχείρησης της διεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα.

Η υπόθεση απασχολεί τουρκικά ΜΜΕ, μετά την καταγγελία που έκανε μια influencer, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, πως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε κρυφό δεσμό με την Τσαϊργκάν. Η ίδια επίσης ισχυρίστηκε πως ο κ. Ιμάμογλου της κάλυπτε τα έξοδά της, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Σήμερα σημειώνεται πως είναι και η δίκη του δημάρχου για το πτυχίο του, ενώ την πλευρά του δεν υπάρχει κάποια σχόλια.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τα τουρκικά ΜΜΕ ανέσυραν και μια παλιά δήλωση που είχε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια η αθλήτρια, η οποία ερωτώμενη για το ποιο είναι το πιο γνωστό άτομο που έχει στις επαφές της, στο κινητό, απάντησε πως έχει το τηλέφωνο του κ. Ιμάμογλου.

Voleybolcu Derya Çayırgan’ın telefonunda kayıtlı ünlü siyasetçi;



• Ekrem İmamoğlu



pic.twitter.com/Xr1thp9qRY — Sağcı Gazete (@sagcigazete) May 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.