Συνελήφθη για ναρκωτικά η αθλήτρια του βόλεϊ που φημολογείται πως είναι ερωμένη του Ιμάμογλου

Η γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν συνελήφθη σήμερα το πρωί με άλλα 18 άτομα σε επιχείρηση της διεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών

Ντεριά Τσαϊργκάν

Συνεχίζεται ο σάλος στην Τουρκία, με τη γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία φημολογείται τις τελευταίες ώρες πως είναι ερωμένη του Εκρέμ Ιμάμογλου, να συλλαμβάνεται σήμερα το πρωί στο πλαίσιο επιχείρησης της διεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα. 

Η υπόθεση απασχολεί τουρκικά ΜΜΕ, μετά την καταγγελία που έκανε μια influencer, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, πως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε κρυφό δεσμό με την Τσαϊργκάν. Η ίδια επίσης ισχυρίστηκε πως ο κ. Ιμάμογλου της κάλυπτε τα έξοδά της, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. 

Σήμερα σημειώνεται πως είναι και η δίκη του δημάρχου για το πτυχίο του, ενώ την πλευρά του δεν υπάρχει κάποια σχόλια. 

 Όπως μετέδωσε νωρίτερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τα τουρκικά ΜΜΕ ανέσυραν και μια παλιά δήλωση που είχε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια η αθλήτρια, η οποία ερωτώμενη για το ποιο είναι το πιο γνωστό άτομο που έχει στις επαφές της, στο κινητό, απάντησε πως έχει το τηλέφωνο του κ. Ιμάμογλου.

Πηγή: skai.gr

