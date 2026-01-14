Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις της αυτή την εβδομάδα για να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της 83χρονης αδερφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν στο γάμο του ανιψιού της Νικόλαου Ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου προσήλθε με αναπηρικό αμαξίδιο.

Έκτοτε, αποσύρθηκε από τις επίσημες εκδηλώσεις ακόμα και από οικογενειακές συναντήσεις.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό HOLA, η 87χρονη βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία, ακύρωσε τις επίσημες δραστηριότητές της επειδή δεν θέλει να φύγει από το Παλάτι Zarzuela, για να μπορεί να είναι δίπλα στην αγαπημένη της μικρότερη αδερφή.

«Η παρακμή της πριγκίπισσας Ειρήνης είναι καθημερινό φαινόμενο και η ζωή της ξεθωριάζει» αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης, αδελφή του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και θεία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, πάσχει εδώ και χρόνια από γνωστική νόσο. Από την πρώτη στιγμή, η βασίλισσα Σοφία έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα να βρίσκεται δίπλα της.

Πηγή: skai.gr

