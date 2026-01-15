Bild: Ακύρωσε ο Τραμπ επίθεση κατά του Ιράν την τελευταία στιγμή;

Το ιρανικό καθεστώς, μετά τη μεγαλύτερη εξέγερση στην ιστορία του, έχει σκοτώσει χιλιάδες διαδηλωτές και έχει συλλάβει περισσότερους από 18.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία από Ιρανούς ακτιβιστές. Παρ’ όλα αυτά, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στήριξη στους αγωνιστές της ελευθερίας – η βοήθεια, όπως είχε πει, ήταν καθ’ οδόν.

Πράγματι, τα ξημερώματα της Πέμπτης πολλά έδειχναν αρχικά ότι επίκειται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Ωστόσο, τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Τι ακριβώς συνέβη; Υποχώρησε ο Τραμπ την τελευταία στιγμή; Εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τους διαδηλωτές, αφού μόλις την Τρίτη τους είχε ενθαρρύνει με το μήνυμα «συνεχίστε να διαμαρτύρεστε!»; Ή μήπως έχει ετοιμάσει μια αιφνιδιαστική κίνηση;

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη ήταν ήδη στον αέρα

Όπως αναφέρει η γερμανική Bild, δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να ακύρωσαν προγραμματισμένα πλήγματα σε στόχους στο Ιράν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Αρχικά, την Τετάρτη, Αμερικανοί στρατιωτικοί μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες. Στη συνέχεια, στις 21:15 (ώρα Γερμανίας), ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν έκλεισε. Εικόνες από ραντάρ έδειχναν ότι κανένα πολιτικό αεροσκάφος δεν πετούσε πλέον πάνω από τη χώρα.

Ταυτόχρονα, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού απογειώθηκαν από αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ – κάτι που μπορούσε να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε μέσω υπηρεσιών καταγραφής πτήσεων.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ είχαν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν δευτερεύοντα πλήγματα εφόσον χρειαζόταν, σύμφωνα με τους New York Times. Ωστόσο, αργά το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Γερμανίας), άλλος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αυτή η ετοιμότητα φαίνεται πως ανεστάλη.

Επιπλέον, το δίκτυο Faytuks κατέγραψε ήχους μαχητικών αεροσκαφών σε 11 διαφορετικά σημεία του εναέριου χώρου του Ιράκ, αν και επισημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι επίκειται άμεσο στρατιωτικό πλήγμα.

We’ve mapped where vetted locals reported jet noise in the past few hours. This could be routine activity, but it may indicate heightened aerial posturing or possible air-defense probing by the IAF/USAF. pic.twitter.com/p3uO0PIePC — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 15, 2026

Η αιφνιδιαστική υπαναχώρηση

Στη συνέχεια, όμως, συνέβη κάτι απρόσμενο: ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ σε δημοσιογράφους ότι, όπως φαίνεται, οι μουλάδες έχουν σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως είπε, το πληροφορήθηκε από «πολύ σημαντική και αξιόπιστη πηγή», προσθέτοντας: «Σταμάτησαν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις».

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, είχε δηλώσει στο Fox News ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκτελέσεις με απαγχονισμό «ούτε σήμερα ούτε αύριο». Με αυτό εννοούσε ότι η εκτέλεση του διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Δημοσιογράφος ρώτησε τότε τον Τραμπ αν αυτό σημαίνει πως αποκλείεται πλέον μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ. Η απάντηση του Τραμπ ήταν: «Θα παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά έχουμε λάβει μια πολύ καλή ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Τι κρύβεται πίσω από αυτό

Πιστεύει πράγματι ο Τραμπ τις υποσχέσεις των μουλάδων; Έπαψαν ξαφνικά να τον απασχολούν οι χιλιάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τα όργανα του καθεστώτος;

Με τον Τραμπ, τίποτα δεν είναι ποτέ απολύτως ξεκάθαρο. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο είχε προσποιηθεί έντονη διαφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πριν τελικά διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Συνεπώς, δεν αποκλείεται και τώρα να πρόκειται για παραπλάνηση.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής Αμίρ Μπομπότ, από την (αριστερών τάσεων) ειδησεογραφική ιστοσελίδα Wallah, θεωρεί ότι πρόκειται για πραγματική υπαναχώρηση. Επικαλούμενος πηγές, αναφέρει ότι ο Τραμπ παρενέβη προσωπικά για να σταματήσει το επικείμενο πλήγμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τραμπ φέρεται να είπε στους συμβούλους του ότι θα ενέκρινε επίθεση μόνο εφόσον αυτή επέφερε αποφασιστικό πλήγμα στο ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο, οι ανώτεροι αξιωματούχοι του δεν μπόρεσαν να του εγγυηθούν ότι μια τέτοια επίθεση θα οδηγούσε στην κατάρρευση του καθεστώτος των μουλάδων. Επιπλέον, του επισήμαναν ότι ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, σε περίπτωση που το Ιράν απαντούσε δυναμικά.

Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο: οι καιρικές συνθήκες να μην ήταν ευνοϊκές. Μια πηγή που θεωρείται συνήθως καλά ενημερωμένη δήλωσε στην Bild κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχώρησαν σε έναν λεγόμενο «Roll24» – δηλαδή να ανέβαλαν την επίθεση για 24 ώρες λόγω καιρού.

Τέλος, κυκλοφορεί και μια ακόμη θεωρία: ότι ο αμερικανικός στρατός έστειλε σκόπιμα το μήνυμα επικείμενης επίθεσης, προκειμένου να προκαλέσει πλήρη κινητοποίηση του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να συγκέντρωσε κρίσιμες πληροφορίες για θέσεις ραντάρ, αμυντικά πρωτόκολλα και κέντρα διοίκησης, ώστε να σχεδιάσει πιο αποτελεσματικά το πραγματικό πλήγμα, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

