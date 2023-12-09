Το αρχαιότερο φρούριο στον κόσμο ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στη Σιβηρία.

Συγεκριμένα, όπως μεταδίδει η daily mail, η ανακάλυψη έγινε σε μία απομακρυσμένη περιοχή της Σιβηρίας. Πρόκειται για το 8.000 ετών φρούριο «Amnya I και ΙΙ» το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο αρχαιότερος οχυρωμένος οικισμός στον κόσμο, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τους ιστορικούς να επανεκτιμήσουν το πώς εξελίχθηκαν οι κοινωνίες.

Το φρούριο βρίσκεται σε αμμώδη περιοχή δίπλα στον ποταμό Amnya, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τοποθεσία επιλέχθηκε από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ψαρεύουν.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι η τοποθεσία είχε καεί πολλές φορές, ενώ παράλληλα εντόπισαν αιχμές από βέλη τα οποία υποδεικνύουν περιστατικά βίαιων συγκρούσεων στην περιοχή.

Ακόμη εντοπίστηκαν ξύλινοι φράχτες που υποδεικνύουν μια οχυρωμένη εσωτερική περιοχή κατά την ανασκαφή της τοποθεσίας -από το 1987 έως το 2000-, η οποία προσδιορίζεται ως Amnya I, ενώ έξω από το οχυρό ανακαλύφθηκαν 10 καλύβες, γεγονός το οποίο πιθανόν να δείχνει μια ιεραρχική δομή στην περιοχή που προσδιορίζεται ως Amnya II.

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως τα κεντρικά υπερυψωμένα τζάκια έδειξαν ότι οι κατασκευές ήταν κατοικίες μακράς διάρκειας, σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι μόνιμοι οικισμοί και αμυντικές κατασκευές εμφανίστηκαν μόνο σε αγροτικές κοινωνίες.

Στη μελέτη τους, οι συγγραφείς στο Freie Universität Berlin αναφέρουν ότι το οχυρό Amnya χτίστηκε «πολλούς αιώνες πριν παρόμοιοι περίβολοι εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι αν και αρχαίες ομάδες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών κατασκεύαζαν άμυνες σε όλο τον κόσμο, «η πολύ πρώιμη έναρξη του συγκεκριμένου φαινόμενου στην ενδοχώρα της δυτικής Σιβηρίας είναι απαράμιλλο».

Η daily mail σημειώνει πως οι ερευνητές και οι αρχαιολόγοι υπέθεταν ότι ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση δεν υπήρχαν στις κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα σε δείγματα που συλλέχθηκαν, οι αρχαιολόγοι θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν «την προϊστορική εποχή της τοποθεσίας» και να την καθιερώσουν «ως το παλαιότερο γνωστό φρούριο του κόσμου».

«Αυτό το εύρημα αναδιαμορφώνει την κατανόησή μας για τις πρώιμες ανθρώπινες κοινωνίες»

«Μέσα από λεπτομερείς αρχαιολογικές εξετάσεις στο Amnya, συλλέξαμε δείγματα για χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα, επιβεβαιώνοντας την προϊστορική ηλικία της τοποθεσίας και καθιερώνοντάς την ως το παλαιότερο γνωστό φρούριο στον κόσμο. Οι κάτοικοι της Δυτικής Σιβηρίας ακολούθησαν έναν εκλεπτυσμένο τρόπο ζωής βασισμένο στους άφθονους πόρους του περιβάλλοντος της τάιγκα», ανέφερε δελτίο τύπου του Freie Universität Berlin.

«Αυτό το εύρημα αναδιαμορφώνει την κατανόησή μας για τις πρώιμες ανθρώπινες κοινωνίες, αμφισβητώντας την ιδέα ότι μόνο με την έλευση της γεωργίας οι άνθρωποι θα είχαν αρχίσει να χτίζουν μόνιμους οικισμούς με μνημειακή αρχιτεκτονική και θα είχαν αναπτύξει περίπλοκες κοινωνικές δομές», πρόσθεσε.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης περίπου 45 κεραμικά αγγεία στην τοποθεσία Amnya με μυτερές και επίπεδες μορφές.

*Η επιστημονική δημοσίευση

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.