Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε ανακοίνωση με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, αλλά και του εργαζομένου στο εργοστάσιο στην Κορινθία:

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας.»

Πηγή: skai.gr

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