Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Unesco: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ζημιές 3,5 δισ. δολαρίων με καταστροφή μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Τον περασμένο Απρίλιο, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, η έδρα της οποίας είναι στο Παρίσι, είχε υπολογίσει τις ζημιές αυτές σε σχεδόν 2,6 δισεκ. δολάρια, και σε σχεδόν 14,6 δισεκ. δολάρια τις απώλειες στον τουρισμό, την τέχνη και την ψυχαγωγία

Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει καταστροφές ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτιστική κληρονομιά και στον πολιτιστικό τομέα αυτής της χώρας, καθώς και απώλειες 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα στην ψυχαγωγία, την τέχνη και τον τουρισμό, εκτίμησε σήμερα η Unesco.

Τον περασμένο Απρίλιο, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, η έδρα της οποίας είναι στο Παρίσι, είχε υπολογίσει τις ζημιές αυτές σε σχεδόν 2,6 δισεκ. δολάρια, και σε σχεδόν 14,6 δισεκ. δολάρια τις απώλειες στον τουρισμό, την τέχνη και την ψυχαγωγία.

Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν όταν η Unesco εντόπισε σχεδόν 5.000 κατεστραμμένους χώρους μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, εκ των οποίων 341 κατεστραμμένοι πολιτιστικοί χώροι -- έναντι 248 τον Απρίλιο του 2023.

Also known as the Spaso-Preobrazhenskiy Cathedral, it is Odesa&#39;s largest Orthodox church and was consecrated in 1809. It was destroyed by the Soviet authorities in 1939 but rebuilt in 2003.

Δύο χώροι που ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Unesco, το ιστορικό κέντρο της Λβίβ, στη δυτική Ουκρανία, και το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στη νότια, επλήγησαν ιδιαίτερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Κιάρα Ντέτσι Μπαρντέσκι, εκπρόσωπος της Unesco στην Ουκρανία, ανέφερε κυρίως τον καθεδρικό ναό της Μεταμόρφωσης της Οδησσού (φωτογραφίες), ένα "σύμβολο για όλη την κοινότητα", που υπέστη μεγάλες ζημιές από ρωσικό πλήγμα τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καθεδρικός ναός της Μεταμόρφωσης ιδρύθηκε πριν από 200 και πλέον χρόνια και καταστράφηκε από τους Σοβιετικούς το 1936. Ξαναχτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 χάρη σε δωρεές και το 2010 καθαγιάσθηκε από τον Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλο.

&ldquo;Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral.... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation,&rdquo; Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said in a post on Twitter.

Ο καθεδρικός ναός έχει "θρησκευτική και πνευματική αξία για την πόλη και για την κοινότητα" αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται, δήλωσε με αποδοκιμασία η Μπαρντέσκι.

Επτά πολιτιστικοί χώροι και ένας χώρος φυσικού κάλλους στην Ουκρανία περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, εκ των οποίων το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, νοτιοδυτικά, το οποίο είχε γλιτώσει από τα πυρά τον πρώτο χρόνο της σύγκρουσης, και εντάχθηκε φέτος στον κατάλογο.

Δεκαέξι άλλοι χώροι, όπως το κέντρο της πόλης Τσερνίχιβ, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του πολέμου, περιλαμβάνονται σε έναν "ενδεικτικό" κατάλογο της Unesco. Το Κίεβο θα πρέπει να υποβάλει την υποψηφιότητά τους για να ενταχθούν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία UNESCO
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark