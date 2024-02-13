Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει καταστροφές ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτιστική κληρονομιά και στον πολιτιστικό τομέα αυτής της χώρας, καθώς και απώλειες 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα στην ψυχαγωγία, την τέχνη και τον τουρισμό, εκτίμησε σήμερα η Unesco.

Τον περασμένο Απρίλιο, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, η έδρα της οποίας είναι στο Παρίσι, είχε υπολογίσει τις ζημιές αυτές σε σχεδόν 2,6 δισεκ. δολάρια, και σε σχεδόν 14,6 δισεκ. δολάρια τις απώλειες στον τουρισμό, την τέχνη και την ψυχαγωγία.

Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν όταν η Unesco εντόπισε σχεδόν 5.000 κατεστραμμένους χώρους μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, εκ των οποίων 341 κατεστραμμένοι πολιτιστικοί χώροι -- έναντι 248 τον Απρίλιο του 2023.

Δύο χώροι που ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της Unesco, το ιστορικό κέντρο της Λβίβ, στη δυτική Ουκρανία, και το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στη νότια, επλήγησαν ιδιαίτερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Κιάρα Ντέτσι Μπαρντέσκι, εκπρόσωπος της Unesco στην Ουκρανία, ανέφερε κυρίως τον καθεδρικό ναό της Μεταμόρφωσης της Οδησσού (φωτογραφίες), ένα "σύμβολο για όλη την κοινότητα", που υπέστη μεγάλες ζημιές από ρωσικό πλήγμα τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καθεδρικός ναός της Μεταμόρφωσης ιδρύθηκε πριν από 200 και πλέον χρόνια και καταστράφηκε από τους Σοβιετικούς το 1936. Ξαναχτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 χάρη σε δωρεές και το 2010 καθαγιάσθηκε από τον Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλο.

Ο καθεδρικός ναός έχει "θρησκευτική και πνευματική αξία για την πόλη και για την κοινότητα" αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται, δήλωσε με αποδοκιμασία η Μπαρντέσκι.

Επτά πολιτιστικοί χώροι και ένας χώρος φυσικού κάλλους στην Ουκρανία περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, εκ των οποίων το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, νοτιοδυτικά, το οποίο είχε γλιτώσει από τα πυρά τον πρώτο χρόνο της σύγκρουσης, και εντάχθηκε φέτος στον κατάλογο.

Δεκαέξι άλλοι χώροι, όπως το κέντρο της πόλης Τσερνίχιβ, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του πολέμου, περιλαμβάνονται σε έναν "ενδεικτικό" κατάλογο της Unesco. Το Κίεβο θα πρέπει να υποβάλει την υποψηφιότητά τους για να ενταχθούν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

