«Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για τον διορισμό νέου Ρώσου πρέσβη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το επίσημο πράσινο φως στη Μόσχα να διορίσει τον Αλεξάντερ Νταρτσίγιεφ νέο πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον.

Η αμερικανική πλευρά έδωσε επισήμως το πράσινο φως για τον διορισμό του Νταρτσίγιεφ κατά τη διάρκεια συνομιλιών αντιπροσωπειών των δύο χωρών χθες στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Ο Νταρτσίγιεφ, σήμερα επικεφαλής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον σύντομα.

Η Μόσχα δεν είχε πρέσβη στις ΗΠΑ από τότε που ο προηγούμενος πρέσβης αποχώρησε τον Οκτώβριο.

