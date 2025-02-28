Γερμανία: Διερευνητικές συνομιλίες CDU/CSU και SPD για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Τις πρώτες διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Κύριος σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι ο προσδιορισμός του περιγράμματος των θεμάτων και του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας, παραμένει ωστόσο ανοιχτό πότε θα αρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ένα από τα δυσκολότερα σημεία της διαπραγμάτευσης αναμένεται να είναι η απαίτηση του νικητή των εκλογών Φρίντριχ Μερτς για απόρριψη αιτούντων άσυλο στα σύνορα, καθώς το SPD εκτιμά ότι πρόκειται για πρακτική η οποία παραβιάζει το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) ζητά την κατάργηση των επιδομάτων πρόνοιας για όσους δεν συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, κάτι το οποίο απορρίπτει το SPD, το οποίο από την άλλη πλευρά επιδιώκει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η μεταρρύθμιση του «φρένου χρέους» διχάζει ήδη τους πιθανούς μελλοντικούς εταίρους, με το SPD να επιμένει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για την χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών και το CSU επιμένει στην διατήρησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.