Κωνσταντινούπολη: 6,5 ώρες η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας και ΗΠΑ

Περίπου εξήμισι ώρες διήρκησε η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας και ΗΠΑ σήμερα, Πέμπτη, στην κατοικία του γενικού προξενείου των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Επιβαιώνοντας την είδηση της συνάντησης, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες ότι «οι συνομιλίες της Πέμπτης δεν θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για την Ουκρανία ή πολιτικά ζητήματα ή θέματα ασφάλειας, εξακολουθούν να θεωρούνται ως δοκιμή των προθέσεων της Μόσχας».
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι οι συζητήσεις «θα εξετάσουν συστημικά ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση (των ΗΠΑ), ιδιαίτερα εκείνα που επηρεάζουν τη λειτουργία των πρεσβειών».
Παρά την εικόνα ότι πρόκειται για συνάντηση τεχνικού χαρακτήρα και χωρίς πολιτική ατζέντα, η οποία μάλιστα έγινε τυπικά σε αμερικανικό έδαφος, στο προξενείο των ΗΠΑ, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας ανήγγειλαν τη συνάντηση με τίτλους όπως «Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία στην Τουρκία» (Sabah), «Η διεύθυνση για την ειρήνη είναι και πάλι η Κωνσταντινούπολη» (Aksam), ενώ η Hurriyet γράφει ότι «η Τουρκία είναι και πάλι το κέντρο της διεθνούς διπλωματίας για την ειρήνη».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.