Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην απαγόρευση της ετήσιας παρέλασης υπερηφάνειας της χώρας, εγείροντας φόβους για ευρύτερη καταστολή των πολιτικών ελευθεριών πριν από τις εκλογές.

«Αυτό τελείωσε», είπε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο την Παρασκευή, αναφερόμενος στο φεστιβάλ LGBTQ στους δρόμους της Βουδαπέστης. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι εξακολουθούν να σχεδιάζουν να συνεχίσουν την 30ή παρέλαση Υπερηφάνειας, η οποία, όπως είπαν, θα είναι τώρα μια Λυδία λίθος για την ουγγρική δημοκρατία.

Ο εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος είπε ότι έχει ενθαρρυνθεί από την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει επίσης δεσμευτεί να «σκουπίσει» οργανώσεις που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση, όπως ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ομάδες πολιτικών ελευθεριών.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ, «δεν υπάρχει πλέον διεθνής προστασία» για την παρέλαση υπερηφάνειας, είπε ο Όρμπαν.

Τα τελευταία χρόνια, πρεσβευτές από τους συμμάχους της Ουγγαρίας συμμετείχαν τακτικά στο Pride Parade για να δείξουν αλληλεγγύη με την LGBTQ κοινότητα. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Ντέιβιντ Πρέσμαν, ο οποίος διοργάνωσε επίσης ένα «πικνίκ» Pride μαζί με τον σύζυγό του.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός στοχεύει εδώ και χρόνια τις σεξουαλικές μειονότητες, μεταξύ άλλων αναγκάζοντας τους βιβλιοπώλες να τυλίγουν βιβλία που περιέχουν θέματα LGBTQ. Ουσιαστικά απαγόρευσε την υιοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια, περιόρισε την πρόσβαση των ανηλίκων στη βιβλιογραφία για θέματα LGBTQ και απαγόρευσε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.

«Η κοινότητα LGBTQ είναι ο στόχος της κυβέρνησης εδώ και χρόνια», ανέφεραν οι διοργανωτές του Pride στον ιστότοπό τους. Η δυνατότητα διεξαγωγής της εκδήλωσης φέτος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου, «θα σηματοδοτήσει εάν οι αρχές προσπαθούν να φιμώσουν εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά».





